Trading-Chance McDonald’s: Die Long-Seite wird wieder spannend

Derzeit werden am US-Markt Hightech-Aktien durch die Decke gekauft. Die Marktbreite ist extrem schwach, die Bewertungen der Publikumslieblinge oft absurd teuer. Da werden über kurz oder lang die „Klassiker“ wieder gefragt sein, die ebenso solide wie von der Bewertung her günstig sind. McDonald’s gehört in diese Kategorie … Zeit, den Short-Gewinn mitzunehmen und zu drehen.

Die McDonald’s-Aktie war, als sie im Januar kurzzeitig über 300 US-Dollar auf ein neues Rekordhoch lief, nicht mehr günstig bewertet, aber sogar da lag die Bewertung nicht weit über dem langjährigen Schnitt. Und jetzt notiert sie um 250 US-Dollar, was hieße:

Nach einem Hype kommt die Flucht in „sichere Häfen“

Auch, wenn die Umsatz- und Gewinndynamik bei einem solchen Unternehmen nicht groß sein kann, so ist die Aktie alleine deswegen wieder lukrativ, weil die Bewertung über das Kurs/Gewinn-Verhältnis jetzt für die 2024er-Gewinnschätzung der Analysten bei „billigen“ 20 und damit unter dem langjährigen Schnitt liegt. Dafür liegt die Dividende, bei den gerade so „gehypten“ Tech-Werten mager bis nicht vorhanden, mit 2,67 Prozent über dem Schnitt des Gesamtmarkts.

Solange ein Hype läuft, das wissen wir aus früheren Beispielen wie z.B. der Phase 1999/2000, bleiben solche soliden Aktien wie McDonald’s im Schatten, viele Trader lassen sich von scheinbar end- und risikolosen Super-Gewinnen bei Technologietiteln blenden. Dass die abrupt und extrem scharf zu korrigieren pflegen, wird gerne ausgeblendet. Doch wenn es passiert, geht das große Rennen Richtung der „Old Economy“ los, man schichtet dorthin um, wo etablierte Blue Chips eine Art „sicheren Hafen“ für das Geld bieten. Und da stünde McDonald’s in der ersten Reihe, auch die Analysten sehen für die Aktie ordentlich Spielraum nach oben, das durchschnittliche Kursziel der Experten befindet sich aktuell bei 288 US-Dollar, die Einstufungen liegen entweder bei „Kaufen“ oder „Halten“, zum Ausstieg rät hier niemand.

Die Aktie wirkt nahe am 2023er-Tief „auskorrigiert“

Und auch aus charttechnischer Sicht ist die Gemengelage, die uns am 21. Mai zur Etablierung eines Short-Trades bewog, jetzt eine andere, so dass wir hier den Switch auf die Long-Seite vorstellen. Die Erwartung, dass die McDonald’s-Aktie vom Mai-Level aus eine Etage tiefer rutschen würde, ist aufgegangen, aber:

Quelle: marketmaker pp4

Jetzt bewegt sich der Kurs schon seit einiger Zeit oberhalb des 2023er-Jahrestiefs bei 245,73 US-Dollar, wäre chart- und markttechnisch grundsätzlich „auskorrigiert“ und hätte dadurch, nicht zuletzt auch wegen der niedrigen Bewertung, sogar im Fall von weniger erfreulichen Ergebnissen zum zweiten Quartal (die am 29.7. anstehen) bereits „vorgesorgt“. Sobald die aktuelle Kaufwelle der Hightech-Titel vorbei ist – was jederzeit der Fall sein kann – dürften sich die Anleger der McDonald’s Aktie daher möglicherweise schnell erinnern und diese Gelegenheit nutzen, zum zuzugreifen. Was, natürlich, auch jederzeit schon vorher der Fall sein könnte.

Switch auf Long mit engem Stop Loss

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten UniCredit vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 200,780 US-Dollar, daraus errechnet sich aktuell ein Hebel von 4,95. Den Stop Loss würden wir, bezogen auf die Aktie, bei 242 US-Dollar platzieren, das entspricht im Zertifikat auf Basis eines Euro/US-Dollar-Umrechnungskurses von momentan 1,0835 einem Kurs von ca. 3,75 Euro. Die WKN dieses Long-Zertifikats auf McDonald‘s lautet HC9TP8.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 262,63 US-Dollar, 275,14 US-Dollar, 280,18 US-Dollar, 281,54 US-Dollar

Unterstützungen: 245,73 US-Dollar, 230,58 US-Dollar, 228,58 US-Dollar, 217,68 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Long auf McDonald‘s

Basiswert McDonald's WKN HC9TP8 ISIN DE000HC9TP80 Basispreis 200,780 US-Dollar K.O.-Schwelle 200,780 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent UniCredit Hebel 4,95 Stop Loss Zertifikat 3,75 Euro

