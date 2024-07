EQS-Adhoc: Hapag-Lloyd hebt Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr an und veröffentlicht vorläufige Geschäftszahlen für das erste Halbjahr 2024

EQS-Ad-hoc: Hapag-Lloyd AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Halbjahresergebnis

Hapag-Lloyd hebt Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr an und veröffentlicht vorläufige Geschäftszahlen für das erste Halbjahr 2024



Auf Basis vorläufiger und ungeprüfter Zahlen erzielte die Hapag-Lloyd AG im ersten Halbjahr 2024 ein Konzern-EBITDA von ca. 1,8 Milliarden Euro (Vorjahr: 3,5 Milliarden Euro) und ein Konzern-EBIT von ca. 0,8 Milliarden Euro (Vorjahr: 2,6 Milliarden Euro). In US-Dollar entspricht dies einem Konzern-EBITDA von ca. 2,0 Milliarden US-Dollar (Vorjahr: 3,8 Milliarden US-Dollar) und einem Konzern-EBIT von ca. 0,9 Milliarden US-Dollar (Vorjahr: 2,8 Milliarden US-Dollar).

Da die zuletzt starke Nachfrage und die gestiegenen kurzfristigen Frachtraten die Erwartungen übertroffen haben, wird in der zweiten Jahreshälfte mit einer über den bisherigen Erwartungen liegenden Ertragsdynamik gerechnet. Der Vorstand der Hapag-Lloyd AG hat daher die Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2024 angehoben. Das Konzern-EBITDA wird nun in der Bandbreite von 3,2 bis 4,2 Mrd. EUR (vorher: 2,0 bis 3,0 Mrd. EUR) und das Konzern-EBIT in einer Bandbreite von 1,2 bis 2,2 Mrd. EUR (vorher: 0,0 bis 1,0 Mrd. EUR) erwartet. In US-Dollar entspricht dies einem Konzern-EBITDA von 3,5 bis 4,6 Mrd. USD (vorher: 2,2 bis 3,3 Mrd. USD) und einem Konzern-EBIT von 1,3 bis 2,4 Mrd. USD (vorher: 0,0 bis 1,1 Mrd. USD).

Die finalen Geschäftszahlen für das erste Halbjahr 2024 werden wie geplant am

14. August 2024 veröffentlicht.

Vor dem Hintergrund der sehr volatilen Frachtratenentwicklung und großen geopolitischen Herausforderungen ist die Prognose mit hohen Unsicherheiten behaftet.

Erläuterungen zu den verwendeten Kennzahlen EBITDA und EBIT finden Sie im Geschäftsbericht 2023, abrufbar unter:

https://www.hapag-lloyd.com/de/ir/publications/financial-report.html

VORLÄUFIGES FINANZERGEBNIS H1 2024*

EUR Kennzahlen Q2 2024 Q2 2023 H1 2024 H1 2023 EBITDA (Milliarden EUR) 0,9 1,3 1,8 3,5 EBIT (Milliarden EUR) 0,4 0,8 0,8 2,6

USD Kennzahlen Q2 2024 Q2 2023 H1 2024 H1 2023 EBITDA (Milliarden USD) 1,0 1,4 2,0 3,8 EBIT (Milliarden USD) 0,5 0,9 0,9 2,8

ERGEBNISPROGNOSE 2024*

EUR Kennzahlen Aktualisierte Prognose Bisherige Prognose EBITDA (Milliarden EUR) 3,2 bis 4,2 2,0 bis 3,0 EBIT (Milliarden EUR) 1,2 bis 2,2 0,0 bis 1,0

USD Kennzahlen Aktualisierte Prognose Bisherige Prognose EBITDA (Milliarden USD) 3,5 bis 4,6 2,2 bis 3,3 EBIT (Milliarden USD) 1,3 bis 2,4 0,0 bis 1,1

* Zahlen gerundet.

Kontakt:

Alexander Drews

Director Investor Relations

Hapag-Lloyd AG

Ballindamm 25

20095 Hamburg

Telefon +49 40 3001-3705

Fax +49 40 3001-72896

Mobil +49 174 326-3123

