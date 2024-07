Im Format Chartzeit freemium geht es um eure Wünsche. Martin Goersch analysiert Aktien, die ihr euch in den Youtube-Kommentaren wünscht. Heute geht es um den Landmaschinenhersteller Deere & Co. Die Aktie entwickelt sich in den letzten Quartalen deutlich schlechter als der Gesamtmarkt und lauft auch seinem Sektor, den Industrials, klar hinterher. Momentan testet der Kurs der Unterstützungsniveau. Die große Frage ist hier nun: Hält das Niveau und ergibt sich eine Kaufgelegenheit? Oder kracht er durch und die Misere geht weiter?

Direkt zum Video auf YouTube