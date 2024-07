Teste jetzt unser Tool für die Portfolioanalyse - kostenlos und ohne Registrierung

Mit dem Portfolio-Tool von onvista kannst du deine Depots automatisch importieren und dir einen Überblick über dein Vermögen verschaffen: In welchen Anlageklassen bist du investiert? Wie hast du dich gegenüber Vergleichsindizes wie dem MSCI World geschlagen? Und welche laufenden Erträge kannst du dieses Jahr noch erwarten?

Diese Vorteile sind im Portfolio-Tool enthalten:

• Nie wieder Dateneingabe-Aufwand - Importiere automatisch deine Depots von deinen Brokern

• Gesamt-Überblick über dein Vermögen - Verfolge die Entwicklung für alle deine Depots & Konten bei all deinen Brokern, einzeln oder aggregiert

• Vermögensanalyse - Schau dir die Verteilung deines Portfolios nach Kategorien wie Branche, Region oder Risiko an und Vergleiche deine Portfolio-Entwicklung mit Benchmarks wie dem Dax oder dem MSCI World

• Erträgeanalyse & -prognose - Analysiere, welche Ausschüttungen, Zinsen und Dividenden du in der Vergangenheit erhalten hast - und was du in Zukunft erwarten kannst.

Mit der Portfolio-Funktion kannst du also innerhalb weniger Minuten deine Depots und Konten anbinden und somit an einem Ort den Überblick behalten, optimieren und besser planen.

Du möchtest das Angebot unverbindlich und kostenfrei ausprobieren?

Kein Problem! Damit du genau das tun kannst, haben wir nun das Demo-Portfolio eingeführt. Denn wie immer gilt: Probieren geht über Studieren!

Klicke einfach auf den folgenden Button und teste unsere Portfolio-Funktion im vollen (Lese-)Funktionsumfang - kostenlos und ohne Anmeldung.

Sollten dich die Funktionen dann begeistern, registriere dich von dort aus mit wenigen Klicks für my onvista (falls du noch keinen onvista-Account hast) und binde dein eigenes Portfolio an. Das klappt mit fast allen Brokern.

Wichtiger Hinweis: In seinen Grundfunktionen ist das Portfolio gratis nutzbar. Für die Funktionen "Vermögensanalyse", "Erträgeanalyse" und "Investments-Benchmarking" ist allerdings unser Plus-Paket nötig. Sämtliche Informationen hierzu findest du auf unserer Produktseite:

Mit einem Plus-Abo schaltest du nicht nur zusätzliche Funktionen unseres Portfolio-Tools frei, sondern kannst unter anderem auch alle Premium-Artikel lesen und erhältst Zugriff auf den Börsendienst "Chartzeit" von Martin Goersch. Ein klarer Win-Win! Starte sofort durch:

Das war aber noch nicht alles

Da wir stets im Austausch mit euch sind, konnten wir einiges an Feedback einholen und unseren Erträgekalender in der Portfolio-Funktion verbessern:

Quelle: onvista

Der Kalender ist nun großzügiger und übersichtlicher gestaltet, samt eigener Unterseite. Inhaltlich haben wir ihn um den Ex-Tag für jede Dividende erweitert - also den Tag, an dem die Aktie erstmals nach der Ausschüttung ohne Dividende gehandelt wird. Und schließlich kannst du ab sofort alle Ertragstermine auch nach Wertpapier filtern, so wie bereits im Erträge-Breakdown-Chart.

Natürlich stehen wir dir bei Rückfragen und Anmerkungen zur Seite und freuen uns über deine Rückmeldung an: service@onvista.de.