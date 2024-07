Redcare Pharmacy: E‑Rezept und eine Ausweitung der Kundenbasis fungieren als Wachstumstreiber!

Profiteur der Digitalisierung des Gesundheitswesens

Redcare Pharmacy N.V. ist die größte Online-Apotheke Europas mit rund 11,6 Mio. Kunden in sieben verschiedenen Ländern und über 150.000 Produkten. Das dürfte erst der bescheidene Anfang sein, denn durch die Einführung des E-Rezepts ist die Einlösung eines Rezepts im Internet genauso einfach wie in einer stationären Apotheke geworden. Zwar kann Redcare Pharmacy aufgrund der Preisbindung von rezeptpflichtigen Arzneien seinen Kunden keine besseren Preise machen als eine Apotheke, aber Millionen von Menschen werden in Zukunft voraussichtlich rezeptfreie (die online günstiger sind) und rezeptpflichtige Medikamente gemeinsam über das Internet bestellen. Zudem ist es für viele Menschen mit eingeschränkter Mobilität oder in ländlichen Gebieten ohne nahegelegene Apotheke bequemer. Erinnerungen per App, persönliche Empfehlungen und eine bessere Verfügbarkeit der Medikamente runden das Angebot ab. Das Apothekensterben in Deutschland und anderen europäischen Ländern deutet darauf hin, dass viele stationäre Apotheken im Wettbewerb mit dem Onlinehandel keine Chance haben.