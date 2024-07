Dafür hat die Münchener Rück seit 2006 15,2 Mrd. Euro ausgegeben!

Die Münchener Rück (WKN: 843002) hat seit dem Jahre 2006 eine Menge Geld für die eigene Dividende ausgegeben. Um es jedoch kurz zu machen: Mit den 15,2 Mrd. Euro spiele ich trotzdem auf eine andere Kennzahl an. Aber bleiben wir für den Moment noch kurz bei der Dividende.

Seit dem Jahre 2006 ist die Ausschüttungssumme je Aktie schließlich auch von 4,50 Euro bis auf nunmehr 15,00 Euro gestiegen. Das bedeutet, dass sich die Dividende je Aktie ebenfalls verdreifacht hat. Aber, wie gesagt: Die Dividende ist nicht das Thema.

Trotzdem sind auch die 15,2 Mrd. Euro bei der Münchener Rück an die Investoren geflossen. Nämlich per Aktienrückkäufen. Eine Maßnahme, die in der Betrachtung doch häufig untergeht. Aber nicht sollte.

Münchener Rück: 15,2 Mrd. Euro für Aktienrückkäufe!

Wie wir der Informationsseite der Münchener Rück zu den Aktienrückkäufen selbst entnehmen können, beläuft sich der Gesamtwert der Aktienrückkäufe auf 15.291.279.416,29 Euro. Das ist natürlich eine Menge Geld. Wobei die ca. 18 Jahre ja auch ein langer Zeitraum sind. Trotzdem: Bemerkenswert ist vor allem, was damit erreicht worden ist.

Die Münchener Rück fing jedenfalls 2006 mit einer Viertelmilliarde Euro an, eigene Aktien zu kaufen und einzuziehen. Bemerkenswert: Damals lag der durchschnittliche Kurs bei ca. 122 Euro, womit etwas mehr als 2 Mio. ausstehende Anteilsscheine eingezogen werden konnten. Im Jahr 2007 ging das Management in die Vollen: 2,3 Mrd. Euro flossen in Aktienrückkäufe. Während der Finanzkrise der Folgejahre ist diese Kapitalrückführung wieder zurückgefahren worden. Schade eigentlich: Zu Aktienkursen von damals ca. 107 Euro hätte man deutlich günstiger zukaufen können. Wobei jeder Aktienrückkauf aus der Retrospektive und mit einem Kursniveau von ca. 450 Euro lohnenswert gewesen ist.

Bis heute kauft die Münchener Rück jedenfalls zurück. Im Jahr 2024 flossen bereits 630 Mio. Euro in den Rückkauf von 1,48 Mio. Anteilen. Tendenz weiter steigend: Es sind schließlich 1,5 Mrd. Euro bewilligt. In Summe führten die Rückkäufe jedenfalls zu dem Erwerb von 96,4 Mio. Aktien der Münchener Rück. Auch bemerkenswert: Der durchschnittliche Rückkaufkurs aller Aktienrückkäufe lag bei ca. 158 Euro. Das heißt: Der DAX-Rückversicherer hat hier einen wirklich guten Schnitt für seine Investoren gemacht.

Das hat bereits die Nadel bewegt!

Ich finde, dass die Zahlen der Aktienrückkäufe der Münchener Rück wirklich überaus spannend sind. Wenn es dir nicht so geht, werde ich das vermutlich mit einer Kennzahl verändern können. Ausgehend von ca. 130,7 Mio. ausstehender Aktien und 96,4 Mio. bereits gekaufter und eingezogener Wertpapiere hat das Management in den vergangenen ca. 18 Jahren ca. 42,2 % aller Aktien zurückgekauft. Das bedeutet im Gegenzug auch: Jede Aktie des DAX-Rückversicherers, die heute noch ausstehend ist, verbrieft einen ebenso größeren Anteil am Gesamtkonzern.

Wie gesagt: Die Dividende der Münchener Rück ist ebenfalls bemerkenswert. Vor allem, wenn wir bedenken, dass sich die Ausschüttungssumme je Aktie seit dem Jahre 2006 mehr als verdreifacht hat. Aber dass der DAX-Rückversicherer in diesem Zeitraum mehr als 40 % aller ausstehenden Aktien gekauft und eingezogen hat, das geht häufig unter. Sollte es meiner Meinung nach jedoch nicht. Denn auch mit dieser Form der Kapitalrückführung wurden massiv Werte für die Investoren generiert.

