Deutschland: Leichte Kursverluste

Nach dem Chartausbruch im Dax vom Freitag fehlen zu Wochenbeginn Anschlusskäufe. Der X-Dax signalisierte den deutschen Leitindex am Montag leicht mit 0,2 Prozent im Minus bei 18.705 Punkten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird noch etwas deutlicher im Minus erwartet.

Am Freitagnachmittag war der Dax mit dem starken Start der US-Indizes auf das höchste Niveau seit Anfang Juni geklettert und knackte damit den seit Mitte Mai gültigen Korrekturtrend. "Der Blick geht nun schon wieder in Richtung alte und neue Höhen", sagte am Morgen der Chartexperte Martin Utschneider von Finanzethos. Charttechnisch könnte der Weg zu der damals aufgestellten Bestmarke von 18.892 Punkten wieder frei sein. Nach unten sieht der Experte im Bereich von 18.427 bis 18.214 die nächsten aussagekräftigen Unterstützungen.

Rückenwind hatte der Dax am Freitag aus den USA erhalten, wo der Dow Jones Industrial und der marktbreite S&P 500 zwischenzeitlich neue Bestmarken erreichten. Für den Dow war es der erste Höchststand nach zweimonatiger Pause, in der die Nasdaq-Indizes und der S&P weiter vorangeprescht waren. Allerdings mussten die US-Indizes einen guten Teil ihrer Tagesgewinne im späten Handel wieder abgeben.

Verarbeiten müssen die Anleger am Montag auch das Attentat auf den Ex-Präsidenten Donald Trump. Dabei stellt sich die Frage, wie sich die Tat auf den US-Wahlkampf auswirkt. "Der Wahlkampf in den USA dürfte mit dem Attentat auf Trump in die heiße Phase treten und es ist davon auszugehen, dass Trump den Vorfall für sich zu nutzen weiß und politisches Kapital daraus schlagen wird", schreibt am Morgen die Helaba.

Laut der Helaba sorgen Zinshoffnungen in diesen Tagen auf beiden Seiten des Atlantiks am Aktienmarkt für ein stabiles Umfeld. Leicht belastende Meldungen kommen am Morgen aber aus China mit eher schwachen Wirtschaftsdaten. Die Wirtschaft im Reich der Mitte verliert an Schwung und auch Einzelhandelsdaten enttäuschten.

USA: Gewinne

Anhaltende Zinssenkungshoffnungen nach frischen Konjunkturdaten haben die Wall Street am Freitag abermals in Rekordlaune versetzt. Erstmals seit Mai beteiligte sich auch der Leitindex Dow Jones Industrial wieder an der Jagd nach Höchstständen. Zudem erreichte der breit aufgestellte S&P 500 ein Rekordhoch. Die wichtigsten Technologie-Indizes zogen zwar etwas an, nachdem sie am Vortag noch unter Gewinnmitnahmen gelitten hatten. Für das Erreichen von Höchstmarken aber reichte der Schwung diesmal nicht. Der Dow schloss 0,62 Prozent höher bei 40.000,90 Punkten. Auf Wochensicht bedeutet dies ein Plus von 1,59 Prozent.

Index Punkte Veränderung Dow Jones 39.753 +0,08 Prozent S&P 500 5.584 -0,88 Prozent Nasdaq 18.283 -1,95 Prozent

Asien: Uneinheitlich

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien sind uneinheitlich in die Woche gestartet. Der CSI 300 mit den wichtigsten Werten der Börsen in Shanghai und Shenzhen legte zuletzt um 0,2 Prozent zu. In Hongkong büßte der Hang-Seng-Index hingegen 1,4 Prozent ein. Chinas Wirtschaft verliert nach jüngsten Daten an Schwung. Die zweitgrößte Volkswirtschaft wuchs im zweiten Quartal um 4,7 Prozent. Das ist weniger als die meisten Analysten erwartet hatten. In Japan ruhte der Handel an den Aktienmärkten am Montag unterdessen wegen eines Feiertages.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 41.190 -0,36 Prozent Hang Seng 18.293 +2,59 Prozent CSI 300 3.476 -0,2 Prozent

Renten

Punkte/ Rendite Veränderung Bund-Future 131,48 -0,25 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,52 +0,04 Prozent 10-jährigen US-Anleihen 4,24 +0,02 Prozent

Devisen:

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0898 -0,12 Prozent USD / JPY 157,98 +0,09 Prozent EUR / JPY 172,10 -0,03 Prozent

Rohöl:

Sorte Preis Veränderung Brent 85,17 USD +0,14 USD WTI 82,41 USD +0,20 USD

Umstufungen von Aktien

BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR BMW AUF 90 (95) EUR - 'UNDERWEIGHT'

BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR IONOS AUF 29,40 (29,50) EUR - 'OVERWEIGHT'

BERENBERG HEBT ZIEL FÜR KNORR-BREMSE AUF 84 (80) EUR - 'BUY'

JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR LUFTHANSA AUF 5 (5,60) EUR - 'UNDERWEIGHT'

RBC SENKT ZIEL FÜR HUGO BOSS AUF 59 (60) EUR - 'OUTPERFORM'

Redaktion onvista/dpa-AFX