Gut aufgenommene Zahlen bei Continental – beginnt jetzt der Höhenflug?

Der deutsche Autozulieferer Continental AG hat seit längerer Zeit wieder einmal gute Zahlen präsentiert. Die Aktie ist aufgrund dessen um über 15 Prozent gestiegen und hat den Abwärtstrend gebrochen.



Die Continental AG ist ein international führender Hersteller von Reifen sowie Komponenten und Modulen für die Fahrzeugindustrie. Die Produktpalette des Unternehmens umfasst neben Reifen auch Technologien für die Fahrdynamikregelung sowie für Brems- und Luftfedersysteme. Des Weiteren stellt Continental Produkte für die Passagiersicherheit sowie die Geräusch- und Schwingungsdämpfung an Chassis und Karosserie her. Zu den Nicht-Reifen-Produkten gehören neben Fahrwerksensoren, Fahrerassistenz- und Airbagsystemen auch Produkte für die Motorsteuerung, Einspritztechnik, Formpolsterung, Beschichtungen sowie Transportband- und Schlauchleitungssysteme.

Im nachfolgenden 5-Jahres-Chart kam es mit dem durch die Quartalszahlen hervorgerufenen Kurssprung zum Bruch des seit Jahresanfang gültigen, grauen Abwärtstrends. Im Zuge dessen wurde auch die vor zwei Wochen unterschrittene Unterstützungszone zwischen 54 und 57 Euro zurückerobert. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass die Aktie im Laufe der nächsten Monate die blau berechnete fallende 200-Tage-Linie ansteuern wird.

Abbildung 1 – Continental AG im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum 17.07.2018 bis 15.07.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Hinweise für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: TAI-PAN

Die Durchschnittslinie ist aktuell knapp über 66 Euro anzutreffen und dient als Realtime-Unterstützung. Momentan sind bei der Aktie wieder Gewinnmitnahmen zu verzeichnen. Ein weiterer Einstieg könnte demnach noch etwas auf sich warten lassen.

Mit dem hier vorgestellten Discount-Call-Optionsschein können Sie mit niedrigem Kapitaleinsatz von einer Seitwärtsbewegung, aber auch vom erwarteten Anstieg um weitere 8 Euro profitieren. Der Schein hat eine Laufzeit bis März 2025, bei einem Maximalgewinnpotenzial von über 22 %. Den maximalen Rückzahlungsbetrag von 5 Euro erhalten Anleger, wenn die Aktie zum letzten Beobachtungstag auf 50 Euro oder darüber notiert. Der Discount-Call besitzt eine Basis von 45 Euro, versehen mit einem Cap bei 50 Euro. Diese beiden Kursniveaus sind im Chart durch zwei waagerechte Linien sichtbar gemacht. Ausgehend von dem aktuellen Kursniveau bei knapp über 58 Euro muss die Aktie dafür nur den aktuellen Kursanstieg verteidigen. Steht das Wertpapier am letzten Bewertungstag, dem 19. März 2025, über 50 Euro, zahlt der Emittent 5,00 Euro pro Schein aus. Aktuell kostet der Schein etwas über 4,00 Euro. Notiert die Aktie am finalen Bewertungstag unterhalb von EUR 45 verfällt der Schein wertlos. Liegt der Aktienkurs am Stichtag zwischen 45 und 50 Euro wird der innere Wert ausbezahlt.

Bei einem Anstieg bis zur 200-Tage-Linie kann mit einer Schließung der Position geliebäugelt werden. Fällt die Aktie dagegen auf ein neues Tief unter die hellgrüne Unterstützungszone, sollte eine Positionsschließung in Betracht gezogen werden. Die Aktie könnte dann noch deutlich weiter abrutschen. In diesem Fall könnte sich der Kauf des ebenfalls hier aufgeführten Discount-Put-Optionsscheins lohnen.

Discount-Call-Optionsschein auf die Continental AG für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis Cap. letzter Bewertungstag Continental AG HD6KN 4,06* 45 EUR

50 EUR

19.03.2025

* max. Rückzahlungsbetrag 5,00 EUR; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 15.07.2024; 12:25 Uhr

Discount-Put-Optionsschein auf die Continental AG für eine Spekulation auf einen Kursrutsch der Aktie

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis Cap. letzter Bewertungstag Continental AG HD4NOU 3,40* 69 EUR

64 EUR

18.06.2025

* max. Rückzahlungsbetrag 5,00 EUR; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 15.07.2024; 12:25 Uhr

