GNW-Adhoc: Podcast-Reihe von United Renewables erreicht 50-Episoden-Meilenstein: Ein Nachhaltigkeitskonzept für die Wirtschaftsführer von morgen

^Chris Caldwell von United Renewables begrüßt Professor Michael Jacobites für die

allererste Folge des ?Conversations on Climate"-Podcast. DOUGLAS, Isle of Man, July 16, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- United Renewables verkündet mit der Veröffentlichung der 50. Episode seiner bahnbrechenden Podcast-Reihe einen bedeutenden Meilenstein in der Mission des Unternehmens, Wirtschaftsführer zu befähigen, bis 2030 eine nachhaltige Zukunft zu schaffen. Diese Errungenschaft stellt einen umfassenden Leitfaden für nachhaltige Geschäftspraktiken dar, mit Erkenntnissen von 50 Akademikern und globalen Wirtschaftsführern, die die Zukunft von Wirtschaft und Nachhaltigkeit gestalten. Die Podcast-Reihe, die darauf abzielt, Führungskräfte darauf vorzubereiten, bis 2030 nachhaltige Unternehmensführer zu werden, hat sich zu einer unverzichtbaren Ressource für Unternehmer und Führungskräfte entwickelt, die Nachhaltigkeit in ihre Geschäftsstrategien integrieren wollen. Mit 50 Episoden, die jetzt verfügbar sind, hat United Renewables eine unschätzbare Wissensbasis geschaffen, die unter anderem Folgendes enthält: 1. Bewährte Strategien zur Reduzierung des CO2-Fußabdrucks bei gleichzeitiger Steigerung der Rentabilität 2. Innovative Lösungen für die drängendsten Umweltprobleme der Welt 3. Inspirierende Geschichten von Unternehmensführern, die Nachhaltigkeit erfolgreich in ihren Betrieb integriert haben 4. Einblicke von Experten in die neuesten Trends und Technologien, die die Zukunft der nachhaltigen Wirtschaft prägen 5. Expertenwissen von weltweit führenden Professoren und Experten für Klima und Nachhaltigkeit Chris Caldwell, Chief Executive Officer von United Renewables, äußerte sich mit Begeisterung über diesen Meilenstein: ?Wir sind begeistert, diesen bedeutenden Meilenstein zu erreichen und sind dankbar für die überwältigende Reaktion unseres Publikums. Unternehmer und Führungskräfte sehen sich heute mit einer noch nie dagewesenen Vielzahl von Herausforderungen konfrontiert, von unterbrochenen Lieferketten und schwankenden Absatzmustern bis hin zu den weitreichenden Auswirkungen des Klimawandels. Die COVID-19-Pandemie hat diese Fragen noch komplizierter gemacht und den Bedarf an visionärer Führung und strategischer Einsicht unterstrichen. Unsere Podcast-Reihe befasst sich mit diesem Bedarf und dient als umfassender Fahrplan für Unternehmen, die sich im komplizierten Geflecht der klimabezogenen Herausforderungen und Chancen zurechtfinden wollen. Indem wir das Fachwissen weltweit führender Experten weitergeben, wollen wir Wirtschaftsführer in die Lage versetzen, sich anzupassen, zu innovieren und in einer sich schnell verändernden Welt zu gedeihen, um letztlich bis 2030 eine nachhaltigere Zukunft für alle zu fördern." Über United Renewables United Renewables ist ein führender Verfechter nachhaltiger Geschäftspraktiken, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, Wirtschaftsführer zu befähigen, eine nachhaltigere Zukunft für alle zu schaffen. Um mehr über den Podcast zu erfahren und die neuesten Episoden zu hören, besuchen Sie den Podcast direkt (https://www.talkclimate.co.uk/). Über den ?Conversations on Climate"-Podcast: Der Podcast Conversations on Climate (https://www.youtube.com/channel/UCqsWHG7cl8ra7aaaAYcq4Mw) von United Renewables bietet in seiner dritten Staffel aufschlussreiche Einblicke in den Klimawandel. Der Podcast verbindet akademisches Wissen mit praktischer Branchenerfahrung und behandelt Themen von Führung bis hin zu grünen Innovationen. Für die neuesten Episoden und Updates abonnieren Sie den ?Conversations on Climate"-Channel auf YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCqsWHG7cl8ra7aaaAYcq4Mw), Apple Podcasts (https://podcasts.apple.com/gb/podcast/conversations-on-climate/id1627263415), Podbean (https://www.talkclimate.co.uk/) und Spotify (https://open.spotify.com/show/2osd8XmOBB6HudagLVWebP). Der ?Conversations on Climate"-Newsletter erscheint alle zwei Wochen, um Sie über das aktuelle Geschehen in der Welt des Klimas auf dem Laufenden zu halten. Sie können alle verwandten Artikel hier (https://www.linkedin.com/newsletters/conversations-on-climate- 6948688978489339904/) finden. Kontaktinformationen: Isabella Hawke - Sales und Marketing Consultant United Renewables Telefon: +447624457139 E-Mail: IIhawke@unitedrenewables.co.uk (mailto:IIhawke@unitedrenewables.co.uk) Internet: unitedrenewables.co.uk (https://unitedrenewables.co.uk/insights) Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/24b3fb78-f02f-4ac9-ba6f- ce468b270813 °