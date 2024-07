Tesla-Aktie: Sehen wir bald ein neues Allzeithoch?

Die Tesla-Aktie (WKN: A1CX3T) ist zur Abwechslung mal wieder auf der Überholspur. Allein in den letzten vier Wochen ist der Kurs um fast 50 % auf aktuell 251 US-Dollar gestiegen (Stand 05.07.2024). Damit hat die Aktie in Rekordzeit die gesamten Verluste des laufenden Jahres wieder ausgeglichen.

Trotz der Kursexplosion ist der Aktienkurs aber noch meilenweit von den Rekordständen aus dem Jahr 2021 entfernt. Damals kostete eine Aktie für kurze Zeit mehr als 400 US-Dollar. Damit war Tesla insgesamt an der Börse mit mehr als einer Billion US-Dollar bewertet. Ist das vielleicht gerade erst der Beginn einer Kursrally, die sogar das Rekordhoch in den Schatten stellen könnte? Finden wir es heraus.

Kann die Tesla-Aktie ihren Rekord knacken?

Der wesentliche Auslöser der Kursexplosion waren die Auslieferungszahlen des letzten Quartals. Denn mit fast 444.000 Auslieferungen hat Tesla mehr Fahrzeuge verkauft und ausgeliefert, als befürchtet wurde. Noch dazu hat Tesla die Produktion nun soweit zurückgefahren, dass deutlich mehr Fahrzeuge verkauft, als in dem Quartal produziert wurden. Das ist besonders wichtig für die Bilanz, da die Zahl der unverkauften Fahrzeuge seit Jahren in fast jedem Quartal weiter gestiegen ist.

Ende des ersten Quartals lag der Wert der fertigen Produkte in der Bilanz schon bei mehr als 6,7 Mrd. US-Dollar. Zwar sind darin auch Fahrzeuge enthalten, die auf dem Weg zu den Kunden, aber noch nicht ausgeliefert sind und auch Batterie- und Solarprodukte. Aber ein großer Teil davon dürfte wohl auf die tausenden unverkauften Fahrzeuge entfallen.

Die gedrosselte Produktion wirft aber auch Fragen bezüglich des Wachstums auf. Ist der Zenit vielleicht bereits erreicht?

Offenbar sind zumindest neue Produkte nötig, um das Wachstum wieder anzukurbeln. An der Börse scheint man fest davon auszugehen, dass Tesla bald wieder zu alter Stärke zurückfinden wird. Denn im Vergleich zum Gewinn des letzten Jahres ist die Aktie sehr hoch bewertet.

Im vergangenen Geschäftsjahr lag der Vorsteuergewinn bei knapp 10 Mrd. US-Dollar. Nach Steuern wären das etwa 9 Mrd. US-Dollar, hätte man nicht eine milliardenschwere Steuerrückzahlung erhalten. Je Aktie wären das dann etwas unter 3 US-Dollar gewesen. Aktuell zahlt man also mehr als das 80-Fache des letzten Jahresgewinns für die Tesla-Aktie.

Nun muss ein hohes Kurs-Gewinn-Verhältnis natürlich nicht zwangsläufig bedeuten, dass die Aktie überbewertet ist. Vielmehr zeigt die Kennzahl, dass die Erwartungen der Aktionäre an die zukünftigen Gewinne riesig sind. Denn würde Tesla die 3 US-Dollar komplett als Dividende ausschütten, läge die Rendite bei kaum mehr als 1 %. Angesicht der Tatsache, dass man selbst auf risikolose Staatsanleihen mehr als 3 % Zinsen bekommt, wäre das sicher keine clevere Investition. Allein um diese Rendite zu erreichen, müsste sich der Gewinn mehr als verdoppeln!

Aber wie wahrscheinlich ist eine Vervielfachung der Gewinne?

Aktuell sieht es in Hinsicht auf die Profitabilität aber alles andere als gut aus. Denn der Vorsteuergewinn des letzten Jahres lag satte 40 % niedriger, als im Geschäftsjahr 2022! Und bisher sieht es ganz danach aus, dass es im laufenden Jahr weiter bergab geht. Denn im ersten Quartal ist der Vorsteuergewinn um 45 % auf knapp 1,2 Mrd. US-Dollar eingebrochen.

Zwar ist es durchaus möglich, dass die aktuelle Schwäche nur eine vorübergehende Phase ist. Immerhin hat Tesla Pläne für weitere Fahrzeuge, die die Gewinne beflügeln könnten. Darüber hinaus gibt es interessante Produkte wie den Roboter Optimus, das Robotaxi und den Autopiloten. Aber wie profitabel diese Produkte sein werden und wann sie überhaupt serienreif sein werden, ist ebenfalls schwer abzuschätzen.

Als Anleger sollte man besser nicht darauf hoffen, dass die Gewinne in den nächsten Jahren stark steigen. Zwar ist das nicht unmöglich, aber in einer derart wettbewerbsintensiven und kapitalintensiven Branche schwierig zu erreichen. Vielmehr steigt angesichts der weiterhin hohen Erwartungen die Gefahr deutlicher Kursstürze, wenn die Geschäftszahlen die Erwartungen nicht erfüllen können.

Der Artikel Tesla-Aktie: Sehen wir bald ein neues Allzeithoch? ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Dennis Zeipert besitzt keine der erwähnten Aktien. Aktienwelt360 empfiehlt keine der erwähnten Aktien.

Aktienwelt360 2024