ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Adidas auf 260 Euro - 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Adidas von 230 auf 260 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der erhöhte Ausblick liege im Rahmen der Markterwartungen, schrieb Analyst Richard Edwards am Dienstagabend nach den Vorabzahlen für das zweite Quartal. Er hob seine operativen Ergebnisschätzungen für 2024 und 2025 um 19 Prozent an./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2024 / 19:49 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

