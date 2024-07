APA ots news: Frequentis mit neuem 5G Standalone Campusnetz von Drei. - BILD

Wien (APA-ots) - - Maßgeschneidertes firmeneigenes 5G Netz (Indoor- und Outdoor-Abdeckung) für sicherheitskritische Anwendungen für Tests und Demonstration der Frequentis MCX-Lösung MissionX. - Network-Slicing ermöglicht dank 5G Standalone Core-System exklusive Kapazitäten mit Quality of Service Priorisierung für sicherheitskritische Anwendungen (MCX - Mission Critical Services). - Mehr Kontrolle, umfangreiche Funktionalitäten ab Tag 1. Anfang 2024 hat Frequentis an seinem Firmensitz in Wien sein neues 5G Campusnetz in Betrieb genommen. Drei hat die maßgeschneiderte Firmenlösung mit Soft- und Hardware innerhalb kürzester Zeit umgesetzt. Es handelt sich dabei um ein firmeneigenes 5G Standalone Netz mit eigenem 5G Core Network, das Datenübertragung unabhängig von der Auslastung des öffentlichen Netzes ermöglicht. Mit dem neuen Campusnetz kann die gewünschte Servicequalität sowohl Indoor mit Indoor Funkzellen als auch Outdoor mittels Network Slicing auf dem öffentlichen Drei 5G Netz erreicht werden. Zwtl.: Höchste Datensicherheit für sicherheitskritische Anwendungen. Mit einem eigenen Core Network bleiben alle Firmen-Daten innerhalb des Firmensitzes - und erfüllen strengste Anforderungen an Datensicherheit. Dies bietet Frequentis ideale Voraussetzungen, um seinen sicherheitskritischen Kommunikationslösungen von Mission X, das sind 3GPP (MCS X)-dienstbasierende Anwendungen, weiterzuentwickeln und für Demonstrationszwecke und Tests zu nutzen. Mehr zu Mission X Lösungen [hier] (https://go.ots.at/74aPTbm2) "Die Nutzung eines 5G Campusnetzerwerkes mit Network Slicing auf dem öffentlichen 5G Netz für Testplattform stellt eine wichtige Voraussetzung für die Weiterentwicklung sicherheitskritischer Anwendungen im Rahmen von MissionX dar und gibt uns die Möglichkeit, das Verhalten von unseren Anwendungen unter operativen Bedingungen zu validieren. Dank dieses Projektes haben wir nun die Möglichkeit zur Durchführung von Tests unter spezifischem Netzwerkverhalten," so Charlotte Rösener, Head of Mission Critical Services bei Frequentis. "Wir freuen uns sehr, Frequentis ein maßgeschneidertes 5G Private Network als Entwicklungsumgebung zur Verfügung zu stellen. Seit Herbst 2022 betreiben wir als Erster und bis jetzt Einziger in Österreich ein landesweites 5G Standalone Netz. Und genau hier, im industriellen Bereich mit höchsten Anforderungen, entfaltet unsere 5G Standalone Technologie das volle Potential: ein Campus Netz mit speziellen Network Slices für gesicherte Kapazitäten, minimale Latenzzeiten und höchste Datensicherheit sowie umfangreiche Funktionalitäten. Mit unserer Expertise und Technologie wollen wir Frequentis als globalen Champion im Bereich sicherheitskritischer Kommunikation stärken und beste Bedingungen für ihre künftige Innovationen ermöglichen", so Matthias Baldermann, Chief Technical Officer bei Drei. Zwtl.: Die Vorteile eines 5G basierten MCX Dienstes: * Schnelle und sichere Kommunikation in Echtzeit: Die Kombination von MCPTT und 5G Network Slicing bietet Notfall- und Rettungsdiensten eine robustere, sicherere und effizientere Kommunikationsinfrastruktur, die zur Verbesserung der Reaktionsfähigkeit und Effektivität in kritischen Situationen beiträgt. * Extrem niedrige Latenzzeiten: Sofortige Kommunikation in kritischen Situationen, wodurch schnellere Reaktionszeiten möglich sind und Leben gerettet werden können. * Priorisierte Netzwerkressourcen: Durch Network Slicing werden spezielle Netzwerk-Ressourcen für Notfall- und Rettungsdienste reserviert, wodurch deren Kommunikation jederzeit auch bei hoher Netzwerkauslastung reibungslos funktioniert. * Erhöhte Bandbreite: Unterstützung für datenintensive Anwendungen wie Videoübertragung in Echtzeit, wodurch Einsatzkräfte visuelle Informationen direkt von Einsatzorten erhalten und besser informiert Entscheidungen treffen können. Mehr Informationen zu 5G Campusnetzen bei Drei auf [www.drei.at/private-network] (https://www.drei.at/private-network) Über Frequentis Frequentis ist globaler Anbieter von Kommunikations- und Informationssystemen für Kontrollzentralen mit sicherheitskritischen Aufgaben. Das börsennotierte Familienunternehmen entwickelt innovative Lösungen in den Segmenten Air Traffic Management (zivile und militärische Flugsicherung, Luftverteidigung) und Public Safety & Transport (Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste, Bahn, Schifffahrt). Mit einem Marktanteil von 30% ist die Gruppe ein Weltmarktführer im Bereich sicherheitskritischer Leitzentralen. Global führend ist Frequentis auch im Informationsmanagement und bei Nachrichtensystemen für die Luftfahrt. Als Weltkonzern mit rund 2.200 Mitarbeiter:innen (Vollzeitkräfte, FTE) verfügt Frequentis über ein globales Netzwerk von Gesellschaften und Repräsentant:innen in über 50 Ländern, der Firmensitz ist in Wien. Die Produkte, Services und Lösungen sind bei Kunden an 49.000 Arbeitsplätzen in rund 150 Ländern im Einsatz. Frequentis notiert an der Wiener und Frankfurter Börse, ISIN: ATFREQUENT09, WKN: A2PHG5. Im Jahr 2023 wurde ein Umsatz von EUR 427,5 Mio. und ein EBIT von EUR 26,6 Mio. erwirtschaftet. Dort, wo Frequentis-Systeme zum Einsatz kommen, sind Menschen für die Sicherheit anderer Menschen und Güter verantwortlich. Lösungen zur Luftverkehrsoptimierung für Flugsicherungszentralen unterstützen bei der Reduktion von Emissionen. Über Drei. Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division "3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von 976 Mio. Euro. Als führender Telekommunikations-Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem umfassenden Kundendienst für Privat- und Geschäftskunden verfügt Drei mit einer Bevölkerungs-Abdeckung von 98 Prozent auch über das leistungsfähigste LTE-Netz des Landes. Nach dem ersten, echten, zusammenhängenden 5G Netz Österreichs im Juni 2019 in Linz startete Drei im September 2022 den kommerziellen Betrieb von Österreichs erstem 5G Standalone Netz. Mit den neuen Fix-Tarifen bietet der Komplettanbieter Mobilfunk-Internet erstmals mit Bandbreitengarantie und gleichzeitig den einfachen Umstieg auf Glasfaser an. 