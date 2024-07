Tagesausblick für 19.07.: Nebenwerte stellen Blue Chips in den Schatten. Gold stabil auf Rekordniveau

Die EZB hat, wie erwartet, keine weiteren Leitzinssenkungen beschlossen. Vielmehr wartet die Notenbank weitere Daten ab, ehe erneut an der Zinsschraube gedreht wird. An den Finanzmärkten blieben größere Reaktionen aus. Der DAX® pendelte den ganzen Tag in einer engen Range um den gestrigen Schlussstand. Auffällig stark zeigten sich hingegen Nebenwerte. Dies gilt sowohl für Europa als auch für die USA.

An den Rentenmärkten in Europa gaben die Renditen leicht nach und setzten damit den Kurs der vergangenen Tage fort. In den USA bewegten sich die Papiere kaum von der Stelle. Die US-Notenbank hat ihre nächste Sitzung Ende des Monats ehe es in die Sommerpause geht. Ein großer Teil der Marktteilnehmer erwartet jedoch, dass der Leitzins frühestens im September gesenkt wird. Nach der Rally der zurückliegenden Tage pendelte sich der Goldpreis im Bereich von 2.460 USD ein. Kaum verändert zeigte sich auch der Ölpreis. Die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil schloss bei 84,40 USD und damit rund ein USD über der 200-Tage-Durchschnitttslinie.

Unternehmen im Fokus

Bei Auto1 Group hielt das Aufwärtsmomentum an. Dabei knackte das Papier mit EUR 7,20 das Junihoch. Douglas hob gestern die Jahresprognosen an. Dies gab dem SDAX®-Wert auch heute noch Auftrieb. Henkel bekam von positiven Analystenkommentaren Rückenwind und brach aus dem kurzfristigen Abwärtstrend aus. Siemens gab heute deutlich nach und setzte auf der 61,8%-Retracementlinie auf. Der Europäische Automobilverband veröffentlichte Zahlen zu den Pkw-Neuzulassungen. Demnach legten die Pkw-Absätze im Juni zu. Dies stützte die Aktien von Autobaueren wie BMW, Dr. Ing. Porsche, Mercedes-Benz und VW. Die Aktien der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck und Traton standen ebenfalls auf dem Einkaufszettel vieler Investoren.

Morgen werden unter anderem American Express, Kone und Sartorius Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal veröffentlichen.

Wichtige Termine: