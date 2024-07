ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research lässt Sartorius auf 'Hold' - Ziel 280 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sartorius nach der "massiven Gewinnwarnung" mit einem Kursziel von 280 Euro auf "Hold" belassen. Der Auftragseingang des zweiten Quartals habe fünf Prozent unter dem auf dem Kapitalmarkttag im Mai avisierten Niveau gelegen, schrieb Analyst Falko Friedrichs am Donnerstagabend. Dabei seien die Aufträge in beiden Geschäftsbereichen des Laborspezialisten gesunken, was schon beunruhigend sei. Die reduzierte Prognose für 2024 bedeute im Konsens einen Korrekturbedarf beim bereinigten operativen Ergebnis von 10 Prozent. Die Ziele für 2024 seien nun zumindest kaum noch risikobehaftet, 2025 bleibe aber eine "Black Box"./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.07.2024 / 08:26 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

