Trading-Chance Fresenius: Eine Gelegenheit für Range-Trader

Aktien in Seitwärtstrends mögen für das klassische Trading auf der Long- oder Short-Seite mittelfristig wenig zu bieten haben, aber eine bereits lange währende Handelsspanne und fehlende Argumente für einen Ausbruch bieten flexiblen Tradern die Chance des sogenannten Range-Tradings – unten Long, oben in der Spanne Short. Die Fresenius-Aktie würde eine solche Gelegenheit derzeit bieten.

In den letzten Tagen legte die Fresenius-Aktie gegen den Trend des DAX zu, das unterstreicht, dass man sie in die Kategorie der vermeintlich „sicheren Häfen“ einordnet, die Stabilität bieten können, wenn für den Gesamtmarkt schwerer Seegang aufkommt. Allerdings führen solche Käufe gerne dazu, dass eine bis dato normal und angemessen bewertete Aktie wegen dieses Drangs, diese Stabilität im Depot haben zu wollen, sukzessiv zu teuer wird und durch Gewinnmitnahmen ausgebremst wird.

Der „sicherer Hafen“-Aspekt wiegt selten schwer genug für dynamische Aufwärtstrends

Zwar strahlt die momentan hektische und unübersichtliche Lage an der Wall Street auch nach Europa aus, aber es finden sich über diesen „save haven“-Gedanken hinaus keine Argumente, warum Fresenius allzu weit über die obere Begrenzung des seit anderthalb Jahren bestehenden Seitwärtstrends hinauslaufen sollte, ohne dass Akteure beginnen, die Gewinne einzustreichen und den Kurs dadurch wieder in die Spanne zurückholen. Immer vorausgesetzt, dass ein solcher Ausbruch aus der Spanne nach oben überhaupt vollzogen würde.

Zwar sind die Analysten für Fresenius grundsätzlich optimistisch, die Einstufungen liegen zwischen „Halten“ und „Kaufen“, zum Verkauf rät derzeit niemand, das durchschnittliche Kursziel liegt momentan um 36,50 Euro, nur: Das ist schon sehr lange so, ohne dass die Anleger das umgesetzt hätten. Und auch, wenn der „sichere Hafen“-Aspekt die Aktie diesmal leicht über die Spanne heben könnte (aber keineswegs muss):

Fresenius ist zuletzt stark gelaufen, der DAX hingegen nicht

Dass langsam wieder Gewinnmitnahmen einsetzen, wäre alles, nur nicht überraschend. Denn die Fresenius-Aktie hat jetzt nicht nur seit Anfang April die komplette Breite dieser seit Anfang 2023 bestehenden Handelsspanne durchmessen. Sie ist auch im Vergleich zum DAX auffallend besser gelaufen, wenn man die Entwicklung ab Monatsanfang betrachtet. Der DAX notiert aktuell ziemlich punktgenau auf Höhe des letzten Kurses des Junis, Fresenius hingegen hat in diesem Zeitraum knapp acht Prozent zugelegt.

Quelle: marketmaker pp4

Das Gesamtbild bietet daher eine gute Basis dafür, hier mit Range-Trading erfolgreich zu sein, zumal man als Range-Trader den Vorteil hat, die Absicherung der Position relativ nahe außerhalb der klar fixierten Handelsspanne ansiedeln zu können. Wir würden hier wie folgt vorgehen:

Ein Short-Trade setzt auf die Fortführung des Seitwärtstrends

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten BNP Paribas vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 39,934 Euro, daraus errechnet sich momentan ein Hebel von 3,0. Den Stop Loss würden wir bei 33,20 Euro in der Aktie platzieren, das entspricht im Zertifikat einem Kurs von ca. 0,66 Euro. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf Fresenius lautet PN736X.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 30,68 Euro, 31,22 Euro

Unterstützungen: 27,15 Euro, 24,41 Euro, 23,29 Euro

Knock-Out Zertifikat Short auf Fresenius

Basiswert Fresenius WKN PN736X ISIN DE000PN736X8 Basispreis 39,934 Euro K.O.-Schwelle 39,934 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent BNP Paribas Hebel 3,0 Stop Loss Zertifikat 0,66 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.