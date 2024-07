Nach dem Attentat auf Donald Trump haben Investoren aus großen Titeln in kleine umgeschichtet, die von einem US-Präsidenten Trump profitieren sollen. Wieso dieser Wechsel den Aktienmarkt insgesamt unter Druck bringen kann.

Selten wurde ein Aktienaufschwung von so wenigen Titeln getragen wie in diesem Jahr, und dementsprechend häufig wurde dieses Phänomen diskutiert. Ich beschäftige mich seit knapp vierzig Jahren täglich mit der Börse und kann mich jedenfalls nicht an eine solche Spreizung des Marktes erinnern. Es ist eine besondere Herausforderung, einen solchen Markt aus stimmungstechnischer Sicht zu analysieren, da die Stimmungsindikatoren für den Aktienmarkt sich fast immer nur auf den Markt im Ganzen beziehen.

Einziger Anhaltspunkt sind die Mittelzu- oder -abflüsse aus entsprechenden Branchenfonds. Schaut man sich diese an, dann wird schon deutlich, dass sich die bisherige Euphorie wohl vor allem auf die Technologiewerte bezog. Denn fast alle Branchenfonds erlebten, wenn auch nur leichte, aber doch Abflüsse seit einem Jahr, außer den Fonds für Technologieaktien. Diese sammelten mehr ein als aus den anderen abfloß.

Die Stimmung an der Börse ist allgemein gut

Weil die großen Titel wie die Magnificent Seven oder die sogenannten Granolas (ein Akronym für GSK, Roche, ASML, Nestlé, Novartis, Novo Nordisk, L’Oréal, LVMH, Astrazeneca, SAP und Sanofi) in Europa aufgrund ihres hohen Gewichtes die Indizes am Ende schon mit nach oben gezogen haben, haben sich so ziemlich alle Stimmungsindikatoren ebenfalls nach oben entwickelt und sind teilweise in Zonen vorgestoßen, die üblicherweise zur Vorsicht mahnen.

So ist es beispielsweise auch mit der Stimmung der US-Privatanleger, gemessen von der American Association of Individual Investors (AAII). Die Differenz aus Bullen zu Bären liegt wieder bei über 30. Einen höheren Wert hatten wir nur 2021 und das auch nur geringfügig. Auch andere Stimmungsindikatoren wie die Börsenbriefe oder das Put-Call-Ratio hatten zuletzt erheblichen Optimismus gezeigt.

Die großen Aktien sind plötzlich unbeliebt

Schon kurz vor dem Attentat auf Donald Trump, aber besonders seitdem, läuft eine große Rotation am Aktienmarkt. Die bisherigen Lieblinge stehen unter Druck, während die ungeliebten alten Industrien steigen. Parallel dazu steigen vor allem die kleinen Werte, was ebenfalls im Gegensatz zur bisherigen Entwicklung steht, denn in diesem Jahr war der S&P 500 Index beispielsweise viel besser gelaufen als der Nebenwerte-Index, Russell 2000.

Quelle: onvista

Das hat sich jetzt umgedreht: Der Russell 2000 (gelb im Chart oben) lief unmittelbar nach dem Attentat auf Trump am 13. Juli erheblich besser als der S&P 500 (violett im Chart oben). Spekuliert wird hier auf eine Wiederwahl von Donald Trump, für den es den Klimawandel ja nicht gibt, wodurch sich klassische Industrien unter seiner Präsidentschaft wieder größerer Förderung erfreuen könnten. Außerdem sprach Trump davon, dass Taiwan für seine Verteidigung selbst zahlen solle. Damit ist der unbedingte Schutz Taiwans in Zweifel gezogen, was Chipwerte wie AMD und Nvidia unter Druck setzte. Denn die lassen zu großen Teilen ihre Chips von TSMC in Taiwan fertigen.

Rotation oder Bärenmarkt

Zwei Fragen stellen sich derzeit am drängendsten. Erstens: Ist der Trend für die großen Tech-Aktien tatsächlich gebrochen und der Hype um Künstliche Intelligenz damit vorbei? Oder handelt es sich nur um eine Korrektur, wie wir sie zuletzt im April gesehen haben?

Zweitens: Wenn es einen Trendbruch darstellt, kommt es dann nur zur Rotation von Tech-Aktien in die bisher ungeliebten Titel oder gerät irgendwann der gesamte Aktienmarkt unter Druck? Ich tippe auf Letzteres. Da die großen Werte die Richtung des Index bestimmen, fallen S&P 500 und Nasdaq derzeit. Nur der Dow Jones stieg zuletzt, weil die Titel dort nicht dieses Gewicht haben.

Allerdings bestehen die großen Positionen am Futures-Markt im S&P 500 und im Nasdaq und die Long-Positionen hier sind so groß wie nie zuvor. Das passt zu den systematisch agierenden Anlegern. Diese sind voll auf steigende Kurse positioniert. Werden die Indizes durch die fallenden großen Aktien irgendwann an deren Stoppniveaus gebracht, die automatisierte Handelssysteme immer haben und haben müssen, weil sie mit Hebel agieren, dann könnte auch eine Abwärtsbewegung stattfinden, die die gesamte Marktbreite erfasst. Denn im Index sind alle Aktien vertreten, die dann über den Terminmarkt mit nach unten gezogen würden. Vorsicht erscheint derzeit angebracht.