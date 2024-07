Direkt zum Video auf YouTube

Der Streamingdienst Netflix verzeichnet einen Rückgang von 1,5 Prozent, nachdem das Unternehmen seine Zahlen am Donnerstag nachbörslich veröffentlichte. Die Kurse schwankten am darauffolgenden Freitag stark, bevor die Aktie schließlich deutlich tiefer aus dem Handel ging. Martin Goersch analysiert die Situation der Netflix-Aktie in seiner Videoanalyse.