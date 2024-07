EQS-News: Ronald Pofalla ist neuer Vorstandssprecher der CGRE AG

EQS-News: CGRE AG / Schlagwort(e): Personalie/Sonstiges

Ronald Pofalla ist neuer Vorstandssprecher der CGRE AG



23.07.2024 / 11:31 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Berlin, 23. Juli 2024

-

Auf der außerordentlichen Aufsichtsratssitzung der CGRE AG am 19.07.2024 wurde Ronald Pofalla einstimmig zum Vorstandssprecher bestellt. Die Bestellung gilt ab dem 20.07.2024 mit einer Laufzeit von drei Jahren.

Ronald Pofalla bringt hohe Fachkompetenz in den Bereichen Management, Digitalisierung, Innovation und nachhaltige Immobilienwirtschaft in die Aktiengesellschaft mit ein. Davor war er Vorstand der Gröner Group AG (2022-2024), Vorstand der Deutschen Bahn AG (2015-2022) und von 2009-2013 Bundesminister für besondere Aufgaben und Chef des Bundeskanzleramtes. Gemeinsam mit dem bisherigen Mitglied im Vorstand Jürgen Kutz wird Ronald Pofalla die operativen und strategischen Ziele der Aktiengesellschaft auf dem deutschen und internationalen Markt weiter vorantreiben.

„Ich freue mich, dass wir mit Ronald Pofalla einen erfahrenen und äußerst kompetenten Manager für die CGRE AG gewinnen konnten. Mit seinen umfangreichen Kenntnissen wird er den Erfolg unserer Aktiengesellschaft weiter voranbringen“, erklärte Aufsichtsratsvorsitzender Günther H. Oettinger.

In einer Stellungnahme sagte Ronald Pofalla: „Ich freue mich über die Möglichkeit, in einer dynamischen Aktiengesellschaft wie der CGRE AG meine Erfahrungen einbringen und den weiteren Weg am Kapitalmarkt aktiv mitgestalten zu können und den Aktionären eine attraktive Beteiligungsmöglichkeit zu sichern.“

Kontakt:

Jürgen Kutz

Vorstand

presse@cgre.ag

23.07.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: CGRE AG Wachsmuthstraße 4 04229 Leipzig Deutschland Telefon: +49 (0)341 26 98 4-0 Fax: +49 (0)341 26 98 4-31 E-Mail: aktie@cgre.ag Internet: www.cgre.ag ISIN: DE000A0N3EU3 WKN: A0N3EU Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board) EQS News ID: 1952203

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1952203 23.07.2024 CET/CEST