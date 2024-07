ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: SAP auf Rekordhoch treibt auch Dax nach oben

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der fulminante Lauf der Aktien von SAP hat am Dienstag auch den deutschen Aktienmarkt vorangetrieben. Während die Papiere des Software-Entwicklers mit der Aussicht auf Einsparungen ein Rekordhoch erreichten, fehlten dem deutschen Leitindex Dax in der Spitze nur wenig mehr als 1 Prozent für eine Höchstmarke.

Der Dax, in dem SAP die mit Abstand am schwersten gewichtete Aktien sind, stieg um 0,82 Prozent auf 18.557,70 Zähler. Der MDax der mittelgroßen Werte gab hingegen um 0,47 Prozent auf 25.298,47 Punkte nach.

Nach dem Beginn der Saison der Quartalsbilanzen in den USA rücken nun auch hierzulande die Unternehmensberichte immer stärker in den Fokus. SAP will statt 8.000 Stellen nun 9.000 bis 10.000 Jobs streichen. Das kostet zwar erstmal Geld, ab dem kommenden Jahr rechnen die Walldorfer aber mit rund 0,2 Milliarden Euro weniger Kosten als bisher geplant. Anleger zeigten sich davon begeistert, für die Aktien ging es um mehr als 7 Prozent auf eine Rekordmarke knapp unter 200 Euro nach oben.

Sartorius gewannen an der Dax-Spitze sogar 7,7 Prozent. Händler verwiesen zur Begründung auf Kursgewinne des Life-Science-Konzerns Danaher in den USA nach überraschend guten Quartalszahlen.

Andere Unternehmen am deutschen Aktienmarkt enttäuschten mit gesenkten Jahreszielen. Der Sportwagenbauer Porsche begründete die gekürzten Prognosen zwar mit Problemen bei einem Zulieferer, die Aktie fiel mit minus 5,1 Prozent aber dennoch an das Dax-Ende. Eine niedrigere Absatzprognose des US-Lkw-Herstellers Paccar für Nordamerika drückte Aktien von Daimler Truck um 4,4 Prozent nach unten.

Beim Antriebsspezialisten Vitesco zog die Prognosesenkung zugleich auch eine Kappung der Jahresziele des Mutterkonzerns Schaeffler nach sich. Vitesco verloren 3,6 Prozent und Schaeffler 3,1 Prozent.

Fresenius gewannen 4,5 Prozent. Die US-Bank Morgan Stanley stufte die Anteile des Krankenhausbetreibers und Medizintechnikunternehmens auf "Overweight" hoch.

Die Papiere der Chip-Aktien Infineon , Elmos und Aixtron litten mit Verlusten von bis zu 3,3 Prozent unter unerwartet schwachen Quartalszielen des Chip-Herstellers NXP aus den Niederlanden.

Hypoport brachen um mehr als ein Fünftel ein, nachdem der IT-Dienstleister für die Kredit- und Immobilienwirtschaft eine vom Markt erhoffte Anhebung der Jahresziele schuldig geblieben war. Vielmehr gab es keinerlei Aussagen zum Ausblick.

Der EuroStoxx 50 gewann 0,40 Prozent auf 4.916,80 Zähler. In London und Paris gaben die Börsenbarometer nach. In den USA zeigte sich der Dow Jones Industrial zum Handelsende in Europa leicht im Plus.

Der Euro gab nach und wurde am Abend mit 1,0854 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,0860 Dollar festgesetzt.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 2,50 Prozent am Vortag auf 2,48 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,11 Prozent auf 124,75 Punkte. Der Bund-Future gewann am Abend 0,39 Prozent auf 132,32 Punkte./bek/he

--- Von Benjamin Krieger, dpa-AFX ---