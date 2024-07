Easyjet setzt sich höhere Ziele für Urlaubssparte - Hohe Nachfrage hält an

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Die britische Fluggesellschaft Easyjet hebt dank starker Nachfrage im wichtigen Sommergeschäft ihre Jahresziele für die Urlaubssparte an.

Anders als Konkurrent Ryanair fürchte Easyjet derzeit keine sinkenden Ticketpreise, erklärte Vorstandschef Johan Lundgren am Mittwoch anlässlich der Quartalsbilanz. Es gebe zudem keine Anzeichen einer nachlassenden Nachfrage. "Es wird Teile des Netzwerks und einige Flüge geben, die günstiger sind als im letzten Jahr, aber einige, die etwas teurer sind", sagte Lundgren. "Aber im Durchschnitt ist das Preisumfeld sehr ähnlich zu dem, was wir im vergangenen Jahr gesehen haben."

Bei Anlegern kam das gut an: Easyjet-Aktien stiegen zeitweilig um bis zu neun Prozent. Konkurrent Ryanair hatte zu Wochenbeginn vor sinkenden Ticketpreisen gewarnt und damit für Unruhe in der Branche gesorgt. Führungskräfte von Fluggesellschaften hatten am Montag auf der Luftfahrtmesse Farnborough Airshow gesagt, dass sich der Boom im Flugverkehr nach der Corona-Pandemie wieder normalisiert habe, da die Reisenden vor höheren Preisen zurückschreckten. Lundgren sagte, es sei schwierig, Vergleiche mit Ryanair anzustellen, da Easyjet nur auf 20 Prozent seines Netzwerks direkt mit der irischen Fluggesellschaft konkurriere.

"Angesichts der Kommentare von Ryanair in dieser Woche über eine starke Abschwächung der Nachfrage/Preise scheint der Ausblick für den Hochsommer von Easyjet in Ordnung zu sein, da der Markt mit dem Schlimmsten gerechnet hat", erklärten die Analysten von JP Morgan. Die Fluggesellschaft meldete für das abgelaufene dritte Quartal (zum 30. Juni) einen Anstieg der Einnahmen pro Sitzplatz um ein Prozent und erwartet, dass dieser Trend im vierten Quartal anhält. Die Buchungen für diesen Zeitraum seien bereits zu 69 Prozent verkauft.

Für seine Urlaubssparte geht Easyjet nun von einem Gewinn von 180 Millionen Pfund im Gesamtjahr aus statt von 170 Millionen. "Wir sind auf dem besten Weg, einen weiteren Rekordsommer zu liefern, der uns unseren mittelfristigen Zielen einen Schritt näherbringt", sagte Lundgren. Im dritten Quartal seines Geschäftsjahres 2023/24 erzielte Easyjet insgesamt einen Vorsteuergewinn von 236 Millionen Pfund, ein Plus von 16 Prozent. Die Zahl der Fluggäste erhöhte sich um acht Prozent. Der Umsatz stieg um elf Prozent auf 2,63 Milliarden Pfund.

