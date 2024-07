Über den MSCI World hinaus: Die Bedeutung von Schwellenländern

Viele Anlegerinnen und Anleger haben in ihren Portfolios europäische und US-amerikanische Aktien übergewichtet. Die Beimischung von Aktien aus Schwellenländern kann nicht nur im Hinblick auf die Diversifikation sinnvoll sein. Wie der Name schon sagt: Emerging Markets bieten Wachstumschancen.

Wer in den beliebten MSCI World investiert, macht vieles richtig. Wer aber glaubt, mit diesem Investment die ganze Welt abzudecken, der irrt. Trotz seines Namens bildet der MSCI World nur einen kleinen Teil des globalen Anlageuniversums ab. Mit einer Gewichtung von rund 70 Prozent ist er vor allem in den USA investiert, was ein gewisses Klumpenrisiko birgt. Der Rest verteilt sich auf 22 weitere Industrieländer. Eine Region fehlt dabei völlig: die Schwellenländer, auch Emerging Markets genannt.

Dabei spielen die Emerging Markets alles andere als eine Nebenrolle auf der Weltbühne. Nach Angaben des Internationalen Währungsfonds (IWF) leben mehr als 50 Prozent der Weltbevölkerung in Schwellenländern. Auch ihr Anteil am weltweiten Bruttoinlandsprodukt ist mit fast 50 Prozent beeindruckend hoch. Zudem wächst die Wirtschaft in den Emerging Markets deutlich schneller als in den entwickelten Ländern.

Von der Werkbank zur Innovationsschmiede

In der Vergangenheit waren viele Emerging Markets, allen voran China, preiswerte Produktionsstätten für westliche Konsumgüter. Dieses Bild hat sich in den letzten Jahren grundlegend gewandelt. Heute investieren viele dieser Länder massiv in Forschung und Entwicklung sowie in Spitzentechnologien. So ist China führend in der Produktion und Entwicklung von Elektrofahrzeugen. Unternehmen wie BYD, NIO, Xiaomi und XPENG gewinnen international an Bedeutung und erobern Marktanteile. Zudem dominiert China den Markt für erneuerbare Energien, insbesondere bei der Herstellung von Solarzellen und Windkraftanlagen. Auch in den Bereichen Halbleitertechnologie und künstliche Intelligenz gehören Unternehmen aus dem asiatischen Raum zu den Weltmarktführern.

An der Entwicklung der Emerging ­Markets partizipieren

Da die Emerging Markets sehr heterogen sind und viele Unternehmen für Privatanlegerinnen und -anleger unbekannt oder wenig transparent sind, sind Investitionen in Einzeltitel selten ratsam. Aktiv gema­nagte Fonds wie z. B. der onemarkets J.P. Morgan Emerging Countries Fund sind hingegen eine effiziente Möglichkeit, sich in diesen Märkten zu engagieren.

Der Schwerpunkt des Fonds liegt aktuell auf Asien, das laut IWF derzeit auch die am schnellsten wachsende Region der Welt ist. Die vier am stärksten gewichteten Länder sind China, Taiwan, Südkorea und Indien. Auf Branchenebene bevorzugt das Fondsmanagement Titel aus den Bereichen Informationstechnologie und Kommunikation. Die drei größten Positionen sind derzeit Taiwan Semiconductor Manufacturing, Tencent Holdings und Samsung Electronics (Stand: 31.05.2024).

Die Strategie des onemarkets J.P. Morgan Emerging Countries Fund zielt darauf ab, in allen Schwellenländern nur in die nach Ansicht des Fondsmanagements besten Titel zu investieren.

Investments in Unternehmen aus Schwellenländern bergen allerdings das Risiko, dass der Kurs des Fonds stärker schwankt und sich schlechter entwickelt als der breite Aktienmarkt.

Hinweis: Die UniCredit Bank GmbH (HypoVereinsbank) offeriert Anlagen, die sich auch an Kund:innen mit Nachhaltigkeitspräferenzen richten können. Entsprechende Fondslösungen werden auf der Grundlage von Ausschlusskriterien ermittelt, die sich am Konzept der Verbände der deutschen Finanzindustrie (gemeinsames Konzept von DK, BVI und BSW) orientieren und öffentlich unter Erklärung zur Transparenz | HypoVereinsbank (HVB) einsehbar sind. Die UniCredit Bank GmbH überprüft die Fonds, die Kund:innen mit Nachhaltigkeitspräferenzen angeboten werden, regelmäßig einmal pro Quartal auf die Einhaltung der festgelegten Kriterien. Die Überprüfung erfolgt auf Basis der Daten spezialisierter Datenanbieter – aktuell ISS ESG. Im Falle einer Verletzung der festgelegten Kriterien wird die entsprechende Fondslösung Kund:innen mit Nachhaltigkeitspräferenzen nicht mehr angeboten.

onemarkets J.P. Morgan Emerging Countries Fund Fondsdaten Fondstyp Aktienfonds Anlageverwalter J.P. Morgan Asset Management (UK) Limited Fondswährung EUR Anteilklasse M MD Ertragsverwendung thesaurierend* ausschüttend** ISIN/WKN LU2503834363 / A3DRHJ LU2503834280 / A3DRHK Kaufprovision 5,00 % 5,00 % Managementgebühr 1,65 % p. a. 1,65 % p. a. Mindesteinlage EUR 100,– EUR 100,– Sparplan ab EUR 25,– möglich ab EUR 25,– möglich * Erträge aus dem Fonds wie Dividenden oder Zinsen werden im Fonds wieder angelegt.

** Erträge aus dem Fonds wie Dividenden oder Zinsen werden im Fonds wieder angelegt.

Bitte beachten Sie den Disclaimer unten.

Weitere Informationen zum Fonds finden Sie auf onemarkets.de bei Eingabe der ISIN im Suchfeld.

Stand: 16.07.2024

Quelle: onemarkets (UniCredit Bank GmbH)

Weitere Informationen zum Produkt unter: onemarkets.de/A3DRHJ. / onemarkets.de/A3DRHK.

Bildnachweis: iStockphoto.com: kitzcorner