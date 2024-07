AKTIE IM FOKUS: Fuchs sehr schwach - Bank of America stuft ab

FRANKFURT (dpa-AFX) - Im schwachen Gesamtmarkt sind die Vorzüge von Fuchs am Donnerstag besonders deutlich unter die Räder gekommen. Am Nachmittag verloren sie auf dem vorletzten Platz im MDax acht Prozent. Nachdem sie am Vortag bereits die Unterstützungen im Bereich der 39-Euro-Marke aus dem Februar getestet hatten, fielen sie nun weiter zurück auf den tiefsten Stand sei Ende Oktober.

Eine von der US-Investmentbank Bank of America (BofA) gestrichene Kaufempfehlung sorgte für erheblichen Abgabedruck. Analystin Riya Kotecha begründete den Schritt mit dem Abschwung der Autobranche, die rund 45 Prozent der Endmärkte des Schmierstoffanbieters betrifft. Sie sieht daher das mittelfristige Ergebnisziel von 500 Millionen Euro gefährdet./ajx/jha/