ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für DWS auf 46 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für DWS von 42 auf 46 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe seine Schätzungen für den Vorsteuergewinn 2025 und 2026 nach den Quartalszahlen der Deutsche-Bank-Fondstochter angehoben, schrieb Analyst Oliver Carruthers in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem rechne er angesichts der Unternehmensaussagen zur Beibehaltung der Kostendisziplin in den kommenden zwei Jahren mit niedrigeren bereinigten Kosten als bisher./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2024 / 22:05 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

