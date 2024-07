GNW-Adhoc: Gravity gibt die offizielle Lancierung des schaurig-schönen Puzzle- und Adventure-Spiels "PIGROMANCE" auf Steam bekannt!

^- Für Gameplay und Kreativität mit diversen Global Game Awards ausgezeichnet

- Zum offiziellen Start gibt es nun 20 % Rabatt SEOUL, Südkorea, July 25, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der internationale Game- Entwickler und -Publisher Gravity hat den offiziellen Release des Puzzle- und Adventure-Spiels ?PIGROMANCE" am 25. Juli auf Steam angekündigt. Das Puzzle- und Adventure-Spiel ?PIGROMANCE" erzählt die Geschichte eines Schweins, dessen Schicksal es ist, zu Wurst verarbeitet zu werden, stattdessen aber aus einer Wurstfabrik ausbricht, um Liebe zu finden. Bei dem Versuch, dem Schlachter zu entkommen und die Gefahren zu meistern, die in der Wurstfabrik lauern, gilt es, Rätsel lösen. ?PIGROMANCE" verbindet niedliche Chibi-Grafik mit dunkler Beleuchtung, schaurigen Bild- und Soundeffekten und gruseligen Hintergrundmelodien, die die Erinnerung an unheimliche Märchen wachrufen. Schon vor der eigentlichen Veröffentlichung wurde ?PIGROMANCE" für seine bemerkenswerte Spielbarkeit und sein ungewöhnliches Konzept mit verschiedenen Preisen ausgezeichnet, darunter der Excellence Prize in der INDIE CRAFT 2024, MWU (Made With Unity) KR 2023 ?Best Indie"-Kategorie, der erste Platz beim Level Up Showcase 2022, der zweite Platz bei den G-STAR Indie Awards 2022 und der Silver Award beim Global Indie Game Development Contest 2020. ?PIGROMANCE" wurde auf verschiedenen Game-Events für seine erfrischende Erzählweise und den sich aufbauenden Spannungsbogen positiv bewertet. Die offizielle Launch-Version ist jetzt auf Steam verfügbar und unterstützt 9 verschiedene Sprachen, darunter Koreanisch, Englisch, Japanisch, vereinfachtes Chinesisch und Französisch. Anlässlich des offiziellen Releases bietet Gravity bis zum 7. August einen Rabatt von 20 % an. ?PIGROMANCE hat seine Spielbarkeit bereits durch mehrere Game Awards unter Beweis gestellt und wurde von den Spielern vor Ort positiv bewertet und gelobt. Jeder, auch die Spieler, die Casual Games bevorzugen, können 'PIGROMANCE' spielen", kommentiert Yoo Jun, ein leitender Manager der Abteilung für Konsolenspiele bei Gravity. ?Wir konnten die Qualität des Spiels aufgrund des unbezahlbaren Feedbacks der Spieler verbessern. Außerdem zeichnet sich das Spiel durch einen eingängigen Grafikstil und eine Storyline aus, die sich von vielen anderen Casual Games unterscheidet. Wir wissen das Interesse innerhalb der Gaming-Community zu schätzen, die dem offiziellen Release entgegenfiebert." [Offizielle Homepage von Gravity] http://www.gravity.co.kr (http://www.gravity.co.kr/) [Offizielle Steam Store-Seite von PIGROMANCE] https://store.steampowered.com/app/1362120/_/ [Offizielle Homepage von PIGROMANCE] https://www.pigromance.com/default/ - Anfrage: Gravity 2 Business Unit Sang-min Park / smpark@gravity.co.kr (mailto:smpark@gravity.co.kr) Ein Foto zu dieser Meldung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/59ea75da-e656- 4657-8eae-77ec1f032a4d (https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/75b67025- 4d30-468e-818f-4a91a0c28633) °