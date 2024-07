EQS-News: Branicks Group AG: Erfolgreiche Neuvermietungen im „Stadttor“ in Heidelberger Bahnstadt

EQS-News: Branicks Group AG / Schlagwort(e): Immobilien

Branicks Group AG: Erfolgreiche Neuvermietungen im „Stadttor" in Heidelberger Bahnstadt



26.07.2024

Frankfurt am Main, 26. Juli 2024

Presseinformation der Branicks Group AG

Branicks Group AG: Erfolgreiche Neuvermietungen im „Stadttor“ in Heidelberger Bahnstadt

Drei langfristige Mietverträge über rund 4.600 qm Bürofläche

New-Work Flächen für Premiummieter aus der Tech Branche

Hervorragende Asset Management-Leistung nach Brandschaden und in schwierigem Markt

Frankfurt am Main, 26. Juli 2024. Die Branicks Group AG („Branicks“), ISIN: DE000A1X3XX4, eines der führenden deutschen börsennotierten Immobilienunternehmen, hat drei langfristige Mietverträge über insgesamt rund 4.600 qm im Bürogebäude „Stadttor Heidelberg“ in Heidelberg abgeschlossen. Bei den Mietern handelt es sich um innovationsorientierte Technologieunternehmen mit hohen Wachstumsambitionen. Mit Abschluss der Neuvermietungen liegt die Vermietungsquote in dem Ensemble aus zwei Gebäuden erneut deutlich über 90 %, nachdem der vorherige Hauptmieter aufgrund eines Großbrandes ausgezogen war.

Im Stadttor Heidelberg hatte kurz vor Abschluss einer umfassenden Modernisierung 2022 ein Großbrand weite Teile des Objekts in Mitleidenschaft gezogen. Branicks hat danach in einer hervorragenden Asset Management-Leistung das Objekt zügig wiederhergestellt, auf dem Markt repositioniert und trotz der vielfältig herausfordernden Markt- und Schadenssituation nahezu vollständig vermietet. Entstanden ist ein hochmoderner, energieeffizienter Bürostandort mit attraktiven New-Work-Flächen für flexibles, bedarfsorientiertes Arbeiten. Großzügige Personenaufzüge und eine Dachterrasse im 5. Obergeschoss erhöhen Attraktivität und Nutzerkomfort. Branicks hatte den damaligen Neubau in der Heidelberger Bahnstadt 2013 für einen seiner Office-Spezialfonds erworben.

„Alle drei neu gewonnenen Mieter haben das Potenzial unserer Flächen im „Stadttor Heidelberg“ erkannt und schätzen unsere Performance im Asset Management. Die basiert auf dem Engagement, der Expertise und Motivation unserer regionalen Teams. Sie haben mit großem Einsatz und hohem Tempo die Immobilie nachhaltig attraktiv gemacht, und das in einem Marktumfeld, das von Strukturveränderungen und der allgemeinen Anspannung des Marktes geprägt war. Für unsere Stakeholder arbeiten wir fortwährend daran, unsere Assets erfolgreich und wertsteigernd zu betreiben“, sagt Christian Fritzsche, Chief Operating Officer und Mitglied des Vorstands bei Branicks.

Details zu den Vermietungen:

Die Aleph Alpha GmbH, ein deutscher Anbieter eines KI-gesteuerten Sprachmodells für Unternehmen und die öffentliche Verwaltung, nutzt 2.759 qm Bürofläche in dem Gebäude für ihren neuen Hauptsitz in Heidelberg.

Die Dosing GmbH, Spezialist für digitale Lösungen zur Arzneimitteltherapiesicherheit, mietet rund 923 qm Bürofläche an. Das Unternehmen erweitert seine Forschungs- und Entwicklungsabteilung und baut seine Marktpräsenz weiter aus.

Die Everest Systems GmbH belegt ca. 913 qm Bürofläche. Das Unternehmen entwickelt Business Software für kleine und mittlere Unternehmen und nutzt den neuen Standort zur Erweiterung seiner Forschungs- und Entwicklungsabteilung.

Das im Jahr 2012 gebaute Gebäude besteht aus zwei Baukörpern auf einer gemeinsamen Parkgarage in der Speyerer Straße 14 und am Langen Anger 3-5. Es ist Teil der Bahnstadt Heidelberg, einer der größten Passivhaussiedlungen der Welt. Das Bürogebäude setzt mit seiner klimafreundlichen Passivbauweise Maßstäbe in Sachen Energieeffizienz bei hohem Nutzerkomfort. Die Mietfläche beläuft sich auf 11.230 qm. Mitarbeitende und Kunden der Nutzer profitieren von der sehr guten Lage in Fußentfernung zum Heidelberger Hauptbahnhof, einer ausgezeichneten Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr und der Nähe zu den Autobahnen A5 und A656.

Branicks konnte bei diesem Projekt erneut auf die bewährte Zusammenarbeit mit der Kanzlei Wipfler Rechtsanwälte bauen, die bei der Vermietung der Flächen beratend tätig war.

Über die Branicks Group AG

Die Branicks Group AG (ehemals DIC Asset AG) ist ein führender deutscher börsennotierter Spezialist für Büro- und Logistikimmobilien sowie neu Renewable Assets mit über 25 Jahren Erfahrung am Immobilienmarkt und Zugang zu einem breiten Investorennetzwerk. Unsere Basis bildet die überregionale und regionale Immobilienplattform mit neun Standorten in allen wichtigen deutschen Märkten (inkl. VIB Vermögen AG). Zum 31.03.2024 betreuten wir in den Segmenten Commercial Portfolio und Institutional Business Objekte mit einem Marktwert von 13,1 Mrd. Euro.

Das Segment Commercial Portfolio umfasst Immobilien im bilanziellen Eigenbestand. Hier erwirtschaften wir kontinuierliche Cashflows aus langfristig stabilen Mieteinnahmen, zudem optimieren wir den Wert unserer Bestandsobjekte durch aktives Management und realisieren Gewinne durch Verkäufe.

Im Segment Institutional Business erzielen wir mit dem Angebot unserer Services für nationale und internationale institutionelle Investoren laufende Gebühren aus der Strukturierung und dem Management von Investmentprodukten mit attraktiven Ausschüttungsrenditen.

Die Aktien der Branicks Group AG sind im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet (WKN: A1X3XX / ISIN: DE000A1X3XX4).

Das Unternehmen bekennt sich uneingeschränkt zum Thema Nachhaltigkeit und nimmt Spitzenplätze in ESG-relevanten Ratings wie Morningstar Sustainalytics, S&P Global CSA ein. Zudem ist die Branicks Group Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN PRI-Netzwerks. Immobilien im Portfolio von Branicks sind mit renommierten Nachhaltigkeitszertifikaten wie DGNB, LEED oder BREEAM ausgezeichnet.

Mehr Informationen unter www.branicks.com.

PR-Kontakt Branicks Group AG:

Stephan Heimbach

Neue Mainzer Straße 32-36

60311 Frankfurt am Main

Fon +49 69 9454858-1569

pr@branicks.com

IR-Kontakt Branicks Group AG:

Jasmin Dentz

Neue Mainzer Straße 32-36

60311 Frankfurt am Main

Fon +49 69 9454858-1492

ir@branicks.com

