EQS-News: FORTEC Group setzt auf Kontinuität und Verlässlichkeit: Vorzeitige Vertragsverlängerung für CEO Sandra Maile

EQS-News: FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Vertrag/Sonstiges

FORTEC Group setzt auf Kontinuität und Verlässlichkeit: Vorzeitige Vertragsverlängerung für CEO Sandra Maile



26.07.2024 / 08:11 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





FORTEC Group setzt auf Kontinuität und Verlässlichkeit: Vorzeitige Vertragsverlängerung für CEO Sandra Maile

Der Aufsichtsrat der FORTEC Elektronik AG hat den Vertrag mit der Vorstandsvorsitzenden Sandra Maile vorzeitig verlängert. Die Diplom-Kauffrau, die FORTEC seit 2017 erfolgreich leitet, wird ab 2025 für weitere fünf Jahre an der Spitze des Unternehmens stehen.

Mit dieser einstimmigen Entscheidung unterstreicht der Aufsichtsrat die Bedeutung von Kontinuität und Verlässlichkeit in der Führungsetage, gerade in Zeiten von Transformationen und äußeren Veränderungen.

„Die Fortec Elektronik AG mit Frau Sandra Maile an der Spitze hat in den letzten Jahren wichtige Voraussetzungen geschaffen, um die Unternehmensgruppe für die Zukunft vorzubereiten. Nun geht es darum, zumal in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten, den nächsten großen Schritt zu gehen: die im neuen Vorstandsteam gemeinsam entwickelte Strategie STRONG TOGETHER 2030 erfolgreich und konsequent umzusetzen. Dafür setzen wir auf Kontinuität und Verlässlichkeit“, kommentiert Aufsichtsratsvorsitzender Christoph Schubert und würdigte darüber hinaus Sandra Mailes persönlichen Einsatz für das Unternehmen.

Sandra Maile

Vorstandsvorsitzende

FORTEC Elektronik AG | Augsburger Str. 2b | 82110 Germering | Germany

Phone: +49 89 894450 232

aktie@fortecag.de | www.fortecag.de

Die FORTEC Elektronik AG (ISIN Aktie: DE0005774103, WKN: 577410) mit Sitz in Germering wurde 1984 als international tätiger Distributor von Standardlösungen im Bereich Stromversorgungen, Embedded-Systems und Displays gegründet. Darüber hinaus bietet die FORTEC Gruppe heute kundenspezifische Entwicklungen und komplette Systementwicklungen an. Seit April 2020 ist die FORTEC Elektronik AG als Holding für die Steuerung der verbundenen Unternehmen, die Strategie des Konzerns und wesentliche Teile der Administration zuständig. Die FORTEC Elektronik AG hat Tochterunternehmen in Deutschland, in der Schweiz, in UK und in den USA.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde im Text verallgemeinernd das generische Maskulinum gewählt. Selbstverständlich sind alle Geschlechter ohne jedwede Diskriminierungsabsicht gleichermaßen angesprochen.

26.07.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft Augsburger Str. 2b 82110 Germering Deutschland Telefon: +49 (0)89 89 44 50 0 Fax: +49 (0)89 89 44 50 123 E-Mail: aktie@fortecag.de Internet: www.fortecag.de ISIN: DE0005774103 WKN: 577410 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1951793

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1951793 26.07.2024 CET/CEST