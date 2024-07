Nvidia: Ist der Rücksetzer eine Einstiegschance?

Der KI-Hype flachte an den Börsen zuletzt deutlich ab. Dies ist unter anderem am Aktienkurs von Nvidia ablesbar. Über 15 Prozent hat das Papier seit dem Allzeithoch vom Juni verloren. Stabilität könnten allenfalls starke Zahlen bringen. Nvidia wird jedoch erst Ende August Geschäftszahlen für das zurückliegende Quartal präsentieren. Die Aktie könnte somit in den kommenden Wochen weiterhin hohe Ausschläge zeigen.



Als Nvidia 1993 gegründet wurde generierte der damals weltgrößte Chiphersteller Intel vor allem mit dem 486 Prozessor rund neun Milliarden US-Dollar Umsatz. 2023 erzielte Intel einen Umsatz von 54,2 Milliarden US-Dollar. Nvidia hat 2023 den Erlös auf 60,9 Milliarden US-Dollar mehr als verdoppelt und damit Intel überholt. Der Nettogewinn hat sich 2023 fast versiebenfacht. Dieser Wachstumstrend setzte sich im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres fort. Katalysator dieser Entwicklung ist KI. Nvidia ist aktuell der führende Hersteller von KI-Chips und die Nachfrage ist enorm. Dabei hat der KI-Boom erst begonnen und wer KI-Technologie in Form von Rechnern oder Servern erwerben will, kommt an Nvidia oftmals nicht vorbei. Nach Angaben von Refinitiv ist ein großer Teil der Experten daher mittelfristig zuversichtlich für die Aktie gestimmt und rechnet mit einem überdurchschnittlichen Gewinn- und Umsatzwachstum in den kommenden Jahren.

Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis 65,7 (Quelle: Refinitv) ist die Aktie aktuell jedoch kein Schnäppchen. Zudem erwächst Konkurrenz. Halbleiterhersteller wie AMD und Intel bieten inzwischen ebenfalls KI-Halbleiter an. Konzerne wie Apple, Microsoft und Tesla sind längst dabei, eigene Chips zu entwickeln, um mittelfristig die Abhängigkeit von Nvidia zu reduzieren. Ebenfalls belastend könnten sich die anhaltenden Exportbeschränkungen nach China auswirken. Als führender KI-Halbleiterhersteller steht Nvidia im Mittelpunkt der KI-Euphorie an den Börsen. Sollte der Hype weiter nachlassen, drohen eine Fortsetzung der Konsolidierung. Im aktuellen Aktienkurs ist ein hohes Wachstum eingepreist. Schwache Zahlen oder eine Konsolidierung des Gesamtmarkts könnten die Aktie unter Druck setzen.

Chart: Nvidia

Widerstandsmarken: 115,90/125,40/140,80 US-Dollar

Unterstützungsmarke: 91,00/100,50/108,20 US-Dollar

Die Aktie von Nvidia bildet seit Oktober 2022 einen Aufwärtstrend. Nach einer Seitwärtsentwicklung von Juni bis November 2023 startete das Papier die nächste Aufwärtswelle. Dabei schraubte sich die Aktie bis auf 140,80 USD nach oben. Seit Mitte Juni diesen Jahres befindet sich die Aktie in einer Konsolidierungsphase. Dabei tauchte die Aktie gestern bei 115,90 USD unter die 61,8%-Retracementlinie. So entstand inzwischen ein kurzfristiger Abwärtstrendkanal mit Kreuzunterstützung bei 108,20 USD. Der kurzfristige RSI-Indikator ist aktuell neutral zu bewerten. Der kurzfristige MACD-Indikator zeigt starkes Abwärtsmomentum. Kippt die Aktie unter 108,20 USD droht eine Fortsetzung des Abwärtstrends bis 100,50 USD und im weiteren Verlauf bis 91,00 USD. Die sogenannte Doji-Kerze von gestern könnte den Bullen allerdings Hoffnung geben. Häufig ist dies ein Signal für eine Trendumkehr. Allerdings sollte eine Bestätigung abgewartet werden. Bei einer Erholung über 115,90 USD könnten weitere Kaufsignale folgen und die Aktie eine Erholung in Richtung 125,40 USD starten.

Nvidia in US-Dollar; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 24.02.2024– 26.07.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Nvidia in US-Dollar; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 26.07.2019 – 26.07.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Strukturierte Produkte wie Express Aktienanleihen Protect könnten eine interessante Investmentmöglichkeit sein. Bei der unten beschriebenen USD Express Aktienanleihe Protect wird eine Barriere bei 50 Prozent des Referenzpreises am Anfänglichen Beobachtungstag fixiert. Notiert die Aktie an einem der jährlichen Beobachtungstag auf Höhe oder oberhalb des Referenzpreises, wird das Papier vorzeitig ausgeübt. In diesem Fall erhalten Anleger neben dem Zinssatz den Nennbetrag ausbezahlt. Andernfalls wird nur der jährliche Zinssatz ausbezaht und es verlängert sich die Laufzeit automatisch bis zum nächsten Beobachtungstag. Am finalen Beobachtungstag greift die Barriere. Notiert die Nvidia-Aktie am 27.08.2027 auf Höhe der Barriere oder darüber, erhalten Anleger neben dem Zinssatz den Nennwert zurück. Andernfalls drohen Verluste. Die Aktienanleihe hat eine Laufzeit von rund einem Jahr. Notiert die Nvidia-Aktie Mitte August 2025 auf Höhe des Basispreises, werden neben dem Zinssatz auch der Nennwert ausbezahlt. Andernfalls gibt es zwar den Zinssatz. Allerdings erhalten Anleger in diesem Fall eine festgelegte Anzahl von Aktien. In der Summe könnten somit Verluste drohen. Turbo Open End Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung der Aktie teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn der Index in die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Investmentmöglichkeiten

Basiswert Produkttyp WKN Emissionspreis Finaler Beobachtungstag Ausstattungsmerkmale Nvidia USD Express Aktienanleihe Protect HV4XWN * 101,25%** 27.08.2027 Barriere: 50%***; Zinssatz: 11,4% p.a. Nvidia Aktienanleihe HV4XWW **** 100,00%** 13.08.2025 Basispreis: 80%***; Zinssatz: 12,05% p.a.

* Zeichnungsfrist bis 29.08.2024 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung); ** des Nennbetrags; **** Zeichnungsfrist bis 15.08.2024 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung); Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 26.07.2024; 13:30 Uhr;

Turbo Bull Open End Optionsschein auf Nvidia für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in US-Dollar K.-O.-Barriere in USD Hebel Letzter Bewertungstag Nvidia HD2S85 20,85 92,7476 92,7476 5,18 Open End Nvidia HD5W8J 13,06 101,1937 101,1937 8,08 Open End Nvidia HD3A45 0,70 108,00 108,00 15,66 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 26.07.2024; 13:30 Uhr

Turbo Bear Open End Optionsschein auf Nvidia für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in US-Dollar K.o.-Barriere in USD Hebel Letzter Bewertungstag Nvidia HD6BD5 3,32 150,6455 150,6455 3,18 Open End Nvidia HD77S3 0,99 125,0199 125,0199 10,30 Open End Nvidia HD6WLA 0,67 121,5028 121,5028 15,12 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 26.07.2024; 13:30 Uhr

Weitere Produkte auf die Aktie von Nvidia finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei Guidants können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!