Original-Research: Sto SE & Co. KGaA (von Montega AG): Halten (zuvor: Kaufen)

^ Original-Research: Sto SE & Co. KGaA - von Montega AG 26.07.2024 / 10:46 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu Sto SE & Co. KGaA Unternehmen: Sto SE & Co. KGaA ISIN: DE0007274136 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Halten (zuvor: Kaufen) seit: 26.07.2024 Kursziel: 140,00 EUR (zuvor: 240,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck (CESGA) Vom Regen in die Traufe - Sto überrascht mit heftiger Gewinnwarnung und Streichung der Mittelfristziele Sto hat vorgestern die Umsatz- und Ergebnis-Guidance für das Geschäftsjahr 2024 vor allem ergebnisseitig massiv nach unten revidiert und zudem die Mittelfristziele für 2025 bzw. 2027 einkassiert. Wir konnten gestern mit dem Vorstand zur Lage sprechen. Neue Guidance: Für 2024 erwartet der Vorstand nun einen Umsatz i.H.v. ca. 1,66 Mrd. EUR (zuvor: 1,79 Mrd. EUR; 2023: 1,72 Mrd. EUR), ein EBIT in der Bandbreite von 62 bis 82 Mio. EUR (zuvor: 113-138 Mio. EUR; 2023: 126,5 Mio. EUR) sowie ein EBT zwischen 63 und 83 Mio. EUR (zuvor: 113-138 Mio. EUR; 2023: 127,4 Mio. EUR). Die EBT-Marge dürfte sich damit im Bereich von 3,8 bis 5,0% bewegen (zuvor: 6,3-7,8%; 2023: 7,4%). Darüber hinaus wurde das erst Ende März von 2025 auf 2027 verschobene Mittelfristziel eines Konzernumsatzes von 2,1 Mrd. EUR bei einer EBT-Marge von 10% ebenso gestrichen wie das zuletzt geltende 2025er-Ziel eines Umsatzes von 1,9 Mrd. EUR und einer Marge von 7,6 bis 9,2%. Mannigfaltiger Gegenwind: Als Gründe nannte Sto u.a. die Entwicklung der hiesigen Baukonjunktur, die mit einem Rückgang der Wohnbaugenehmigungen im Zeitraum Januar bis Mai von 21,5% yoy weiterhin keine Trendwende signalisiert und unter Projektentwicklern zu zahlreichen Restrukturierungen und Insolvenzen führt. Zudem bleiben die Finanzierungsbedingungen von Bauherren aufgrund des nach wie vor hohen Zinsniveaus entsprechend angespannt und tragen ebenso zur Verunsicherung bei wie weiterhin ungewisse gesetzliche Rahmen- und Förderbedingungen. Auch in Italien führen laut Sto Einschränkungen bei öffentlichen Förderungen zu einer spürbaren Investitionszurückhaltung. Nicht zuletzt wurde die Geschäftsentwicklung vor allem in den üblicherweise umsatzstarken Monaten Mai und Juni sowie im bisherigen Verlauf des Monats Juli durch die ungewöhnlich häufigen Regenfälle beeinträchtigt. Starker Track Record gebrochen: Während die neue Top Line-Guidance nur leicht unter unserer letzten Prognose (-3,9%) sowie dem Vorjahreswert (-3,0%) liegt, stellt die signifikante Revision der Ergebnisziele 2024 für uns eine faustdicke Überraschung dar. In den letzten 10 Jahren hatte Sto nur zweimal und zuletzt 2016 das Ergebnisziel verfehlt, damals zugleich relativ moderat (ca. 12%). Im Mid Point liegt das neue EBIT-Ziel nun dagegen um rund 43% unter der bisherigen Zielgröße. Dies lässt zum einen vermuten, dass Sto derzeit einen erheblichen Preisdruck zulasten der Rohmarge verspürt, die schwächere Marge jedoch bewusst zugunsten der Verteidigung bzw. Gewinnung von Marktanteilen in Kauf nimmt. Zum anderen ist u.E. nicht auszuschließen, dass in der neuen Guidance drohende Impairments abgebildet sind. Die 2025/2027er-Ziele hatten wir insb. umsatzseitig bereits zuvor als zu optimistisch betrachtet, sodass uns hier vor allem der frühe Zeitpunkt der Korrektur überrascht. Neue Mittelfristziele für den Zeitraum bis 2029 wird Sto spätestens im April 2025 vorlegen. Fazit: Die jüngste Hiobsbotschaft verdeutlicht u.E. die Tragweite der aktuellen Baukrise, sodass wir unsere Erwartungen an Nachhol- bzw. Stützeffekte (energ. Sanierung) deutlich zurückschrauben. Wir halten das Unternehmen für krisenfest aufgestellt, eine schnelle Kurserholung bedingt u.E. aber ein intaktes Marktumfeld und einen belastbaren Track Record des Managements. Beides ist derzeit nicht gegeben, sodass wir die Aktie mit einem neuen Kursziel von 140,00 EUR (zuvor: 240,00 EUR) auf 'Halten' abstufen. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/30297.pdf Kontakt für Rückfragen: Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter https://eqs-news.com --------------------------------------------------------------------------- 1955213 26.07.2024 CET/CEST °