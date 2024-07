Aktien New York: Dow leicht im Minus - Nasdaq bauen Erholungsgewinne aus

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach einer deutlichen Erholung am Ende der vergangenen Woche haben die US-Börsen am Montag wieder unterschiedliche Richtungen eingeschlagen. Dem Dow Jones Industrial war am Freitag die deutliche Rückkehr über die Marke von 40.000 Punkten gelungen, was am Montag immer mal wieder für leichte Gewinnmitnahmen sorgte.

An der Technologiebörse Nasdaq bleibt die Stimmung nach den Worten von Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von Robomarkets zwar angeschlagen, sodass "jede Art von Enttäuschung zu einem weiteren Ausverkauf bei den Big-Techs führen könnte". Am Montag überwogen aber positive Nachrichten.

Der Dow verlor rund zwei Stunden vor dem Börsenschluss 0,09 Prozent auf 40.552,52 Punkte, nachdem der bekannteste Wall-Street-Index am Freitag ein Wochenplus von 0,8 Prozent verbucht hatte. Auslöser der Gewinne war der jüngste, gedämpfte Preisanstieg in den Vereinigten Staaten. Die Inflationsdaten hatten erneut Hoffnungen geweckt, dass die US-Notenbank Fed bereits im September eine erste mögliche Zinssenkung vornehmen könnte sowie womöglich eine oder zwei weitere bis Jahresende. Daher warten Anleger auf entsprechende geldpolitische Äußerungen anlässlich der Fed-Sitzung am Mittwoch.

Der marktbreite S&P 500 zeigte sich am Montag mit 0,22 Prozent auf 5.470,96 Punkte im Plus. Der Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 gewann 0,52 Prozent auf 19.122,65 Punkte. Im Sog einer durchwachsenen Quartalsberichtssaison hatte er in der vergangenen Woche 2,6 Prozent eingebüßt. Mit Spannung wird daher auf die in dieser Woche anstehenden Zahlen von Apple , Amazon und Microsoft gewartet.

Unsicherheit für die Aktienmärkte weltweit birgt derzeit die sich einmal mehr zuspitzende Situation im Nahen Osten. Ein Raketenangriff auf die israelisch besetzten Golanhöhen lässt die Kriegsgefahr zwischen dem Libanon und Israel wieder steigen. Nun frage man sich, wie der Libanon den angekündigten Gegenschlag Israels aufnehmen und darauf reagieren werde, so Molnar. "Noch gehen die Investoren davon aus, dass sich die Situation wieder beruhigt, aber eine Eskalation und ein Flächenbrand im Nahen Osten bleiben ernstzunehmende Risiken für die Finanzmärkte."

Unter den Einzelwerten stachen im Dow die Aktien von McDonald's mit einem Anstieg von 4,4 Prozent positiv heraus. Damit sind die Titel zurück auf dem höchsten Stand seit zwei Monaten. Der Fastfood-Konzern erlitt im zweiten Quartal zwar angesichts knapper Verbraucherbudgets zum ersten Mal seit fast vier Jahren einen Umsatzrückgang, doch UBS-Analyst Dennis Geiger bleibt optimistisch. Er geht davon aus, dass der Fokus des Unternehmens auf Wertigkeit, neue Menüs und die fortgesetzte Umsetzung strategischer Prioritäten künftig zu einer verbesserten Entwicklung beitragen wird. Die Marke ist ihm zufolge so positioniert, dass sie in einem von Konsumdruck geprägten Umfeld besser abschneiden sollte.

Abbott Laboratories verringerten im S&P-100-Index ihre frühen Verluste deutlich und gaben zuletzt 0,7 Prozent nach. Vorausgegangen war ein Urteil im Zusammenhang mit Babynahrung im US-Bundesstaat Missouri. Abbott bestreitet den Vorwurf und will gegen das Urteil vorgehen.

Tesla gewannen 5,5 Prozent und profitierten dabei von einer Studie der Investmentbank Morgan Stanley. Diese hatte die Titel des Elektroautobauers zum bevorzugten Wert (Top Pick) im US-Autosektor erklärt und gleichzeitig Ford diesen Status entzogen. Diese Papiere verloren 1,9 Prozent. Kostensenkungen und Umstrukturierungen bei Tesla hätten das Abwärtsrisiko im Geschäft mit Elektrofahrzeugen eingedämmt, schrieb Analyst Adam Jonas unter Verweis auf das am vergangenen Dienstagabend vorgelegte Zahlenwerk. Zudem verwies er darauf, dass der Autobauer "aggressiv zusätzliche Ressourcen, Technologie, Mitarbeiter und Kapital aus dem Automobilbereich umschichtet".

Spitzenreiter im Nasdaq 100 waren On Semiconductor mit knapp 13 Prozent. Damit erholten sich die Aktien des Chipherstellers nach den vorgelegten Quartalszahlen und einem Ausblick auf das laufende Quartal so deutlich, dass sie nun zurück auf dem Niveau von März sind./ck/he