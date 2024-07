EQS-News: Stabilus SE konsolidiert DESTACO erstmalig und steigert Umsatz und Ergebnis in Q3 GJ2024

EQS-News: Stabilus SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

Stabilus SE konsolidiert DESTACO erstmalig und steigert Umsatz und Ergebnis in Q3 GJ2024



29.07.2024 / 07:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





CORPORATE NEWS

Stabilus SE konsolidiert DESTACO erstmalig und steigert Umsatz und Ergebnis in Q3 GJ2024

Umsatzanstieg von 14,4% auf 350,7 Mio. € in Q3 GJ2024 (Q3 GJ2023: 306,5 Mio. €), insbesondere aufgrund der Erstkonsolidierung von DESTACO

Umsatzbeitrag von DESTACO in Q3 GJ2024 bei 48,8 Mio. € mit einer EBIT-Marge von 19,9%

Organisches Umsatzwachstum in APAC; insbesondere EMEA und Americas von geringeren Abrufzahlen in den Bereichen Automotive und Commercial Vehicles belastet

Bereinigtes EBIT[1] in Q3 GJ2024 bei 43,1 Mio.€ nach 41,9 Mio. € in Q3 GJ2023, was einer bereinigten EBIT-Marge von 12,3% in Q3 GJ2024 entspricht

Q3-Ergebnis bei 24,3 Mio. € (Q3 GJ2023: 21,7 Mio. €) und bereinigter FCF[1] bei 37,9 Mio. € (Q3 GJ2023: 48,3 Mio. €)

Im Juni 2024 aktualisierte Prognose bestätigt und Integration von DESTACO voll im Plan

Koblenz, 29. Juli 2024 – Die Stabilus SE (WKN: STAB1L, ISIN: DE000STAB1L8), einer der weltweit führenden Anbieter von Motion-Control-Lösungen für eine Vielzahl von Branchen, hat heute ihre Quartalsmitteilung für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2024 (Q3 endete 30. Juni 2024) veröffentlicht. Das Unternehmen profitierte sowohl beim Umsatz als auch beim bereinigten EBIT von der Erstkonsolidierung von DESTACO.

Der Konzernumsatz stieg im dritten Quartal GJ2024 gegenüber dem Vorjahresquartal um 14,4% auf 350,7 Mio. € (Q3 GJ2023: 306,5 Mio. €). Bereinigt um Akquisitions- und Währungseffekte ergab sich ein Rückgang des Konzernumsatzes um 2,5%, der vor allem auf geringere Abrufzahlen in den Bereichen Automotive und Commercial Vehicles zurückzuführen ist.

Dr. Michael Büchsner, CEO von Stabilus, sagte: „Mit der Erstkonsolidierung von DESTACO haben wir unseren Umsatz im dritten Quartal mit mehr als 14% deutlich gesteigert. Wir kommen mit der Integration planmäßig voran. Auf der anderen Seite hat der unerwartete Rückgang der Abrufzahlen für unsere Produkte bei einigen Fahrzeugherstellern, insbesondere im Bereich Elektroautos, unser Automotive-Geschäft im dritten Quartal deutlich belastet, weswegen wir im Juni unsere Gesamtjahresprognose angepasst hatten. Wir gehen jedoch davon aus, dass wir die aktuellen Herausforderungen, zu denen unter anderem steigende Lohn- und Materialkosten gehören, in den nächsten Quartalen meistern werden. “

Stefan Bauerreis, CFO von Stabilus, ergänzte: „Wir freuen uns, dass wir mit DESTACO bereits sehr positives Kundenfeedback erhalten haben und wir sind mit den Fortschritten in der Integration sehr zufrieden. Wir bereiten zudem gerade die Ablösung der Brückenfinanzierung der Transaktion vor. Die Investitionsschwerpunkte der Stabilus Gruppe werden weiterhin in den Bereichen Radar Technologie und intelligente Türensteuerung sowie in der Automation unserer Produktion liegen. Mit neuen Anwendungen für bestehende Produkte und innovativen Neu- und Weiterentwicklungen werden wir nicht nur unser Umsatzwachstum, sondern auch die Steigerung unserer Profitabilität unterstützen.“

APAC wächst organisch, während EMEA und Americas Rückgang verzeichnen

In der Region EMEA stieg der Umsatz in Q3 GJ2024 um 8,5% auf 140,9 Mio. € (Q3 GJ2023: 129,9 Mio. €). Bereinigt um Akquisitions- und Währungseffekte ergibt sich ein Rückgang um 5,1%. In der Region Americas wuchs der Umsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal um 21,8% auf 133,9 Mio. € (Q3 GJ2023: 109,9 Mio. €). Im Heimatmarkt von DESTACO war der Konsolidierungseffekt am stärksten. Bereinigt um Akquisitions- und Währungseffekte ergibt sich ein Rückgang um 3,0%. In der Region Asien-Pazifik verzeichnete das Unternehmen ein Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahresquartal von 13,8% auf 75,9 Mio. € (Q3 GJ2023: 66,7 Mio. €). Im Gegensatz zu EMEA und Americas konnte Stabilus hier ein organisches Wachstum in Höhe von 3,2% erzielen, was allerdings nicht ausreichte, um die Nachfrageschwäche in den anderen Regionen zu kompensieren.

Automotive belastet durch reduzierte Abrufzahlen der OEMs

In Automotive Gas Spring verzeichnete das Unternehmen einen Anstieg um 2,7% auf 88,8 Mio. € (Q3 GJ2023: 86,5 Mio. €). In der Geschäftseinheit Automotive Powerise, gaben die Erlöse um 4,7% auf 103,4 Mio. € in Q3 GJ2024 nach (Q3 GJ2023: 108,5 Mio. €). Beide Einheiten waren im dritten Quartal geprägt von kurzfristig rückläufigen Abrufzahlen der OEMs für die Produkte von Stabilus. Insbesondere kam es zu einem signifikanten Rückgang der Abrufe von Produkten für Elektrofahrzeuge.

Nach Marktsegmenten verzeichnetet Stabilus einen kräftigen Umsatzanstieg bei Industrial Machinery & Automation, das von der Erstkonsolidierung von DESTACO (48,8 Mio. € Umsatz bei einer EBIT-Marge von 19,9% in Q3 GJ2024) profitierte, sowie Wachstum bei Aerospace, Marine & Rail (AMR), Distributoren, Independent Aftermarket, E-Commerce (DIAMEC). In den anderen Marktsegmenten kam es zu leichten Rückgängen im dritten Quartal 2024.

Bereinigte EBIT-Marge von 12,3% im dritten Quartal

Das bereinigte betriebliche Ergebnis (bereinigtes EBIT[1]) stieg in Q3 GJ2024 um 2,9% auf 43,1 Mio. € (Q3 GJ2023: 41,9 Mio. €). Dies entspricht einer bereinigten EBIT-Marge von 12,3% (Q3 GJ2023: 13,7%).

In Q3 GJ2024 lag der Gewinn mit 24,3 Mio. € über dem Wert des Vorjahresquartals (Q3 GJ2023: 21,7 Mio. €). Der bereinigte FCF[1] lag mit 37,9 Mio. € unter dem Vorjahreswert (Q3 GJ2023: 48,3 Mio. €), was insbesondere auf einmalige Steuerrückerstattungen im Vorjahresquartal für frühere Geschäftsjahre zurückzuführen ist.

Aktualisierte Prognose für Geschäftsjahr 2024 bestätigt

Stabilus bestätigt seine am 11. Juni 2024 aktualisierte Prognose und erwartet weiterhin für das Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von 1,3 – 1,35 Mrd. € bei einer bereinigten EBIT-Marge von 11,7 – 12,3%. Die Prognose beinhaltet die Konsolidierung von DESTACO für den Zeitraum von April bis September 2024.

Die Quartalsmitteilung für das dritte Quartal und die ersten neuen Monate des Geschäftsjahres 2024 steht auf der Unternehmenswebseite unter ir.stabilus.com/de zum Download zur Verfügung.

________________________

[1] Siehe Definition/Berechnung der Kennzahl bereinigtes EBIT und bereinigter FCF in der Quartalsmitteilung 9M GJ2024, Seite 20 ff. und 25ff. auf unserer Unternehmenswebseite unter ir.stabilus.com/de.

Investorenkontakt:

Andreas Schröder

Tel.: +49 261 8900 8198

E-Mail: anschroeder@stabilus.com

Web: ir.stabilus.com

Pressekontakt:

Peter Steiner

Tel.: +49 69 794090 27

E-Mail: stabilus@charlesbarker.de

Charles Barker Corporate Communications

Über Stabilus

Stabilus ist einer der weltweit führenden Anbieter von Motion-Control-Lösungen für eine Vielzahl von Industrien wie Mobilität, Industriemaschinen, Automatisierung, Energie, Bau, Gesundheit, Freizeit und Möbel. Stabilus bietet zuverlässige und innovative Lösungen, die das präzise Bewegen, Positionieren sowie das Öffnen, Schließen, Heben, Senken und Verstellen ermöglichen, erleichtern oder automatisieren. Die Stabilus Gruppe mit Stammwerk in Koblenz verfügt über ein globales Produktions- und Vertriebsnetzwerk mit mehr als achttausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und erzielte im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von 1,2 Mrd. €. Die Stabilus SE notiert an der Deutschen Börse im Prime Standard und ist im MDAX-Index vertreten. Weitere Informationen unter group.stabilus.com/de und ir.stabilus.com/de.

Wichtiger Hinweis

Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung der Stabilus Gruppe und anderen derzeit verfügbaren Informationen beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken und Ungewissheiten sowie sonstige Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Leistung der Gesellschaft wesentlich von den hier abgegebenen Einschätzungen abweichen.

29.07.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: Stabilus SE Wallersheimer Weg 100 56070 Koblenz Deutschland Telefon: +49 261 8900 0 E-Mail: investors@stabilus.com Internet: group.stabilus.com ISIN: DE000STAB1L8 WKN: STAB1L Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1955231

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1955231 29.07.2024 CET/CEST