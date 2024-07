AKTIE IM FOKUS: Niedrigere US-Wachstumsprognose von FMC belastet Kurs

FRANKFURT (dpa-AFX) - Niedrigere Ziele des Dialyseanbieters Fresenius Medical Care (FMC) für das Wachstum der Behandlungszahlen in den USA haben den Kurs der Aktie am Dienstag deutlich belastet. Am Vormittag sackten die Papiere um bis zu 9 Prozent auf gut 34 Euro ab. Sie durchbrachen die 200-Tage-Linie, die als Indikator für den längerfristigen Kurstrend gilt, und fielen vorübergehend auf den tiefsten Stand seit Anfang März. Zuletzt betrug der Kursabschlag noch 4,6 Prozent.

Nach Angaben des Analysten Hassan Al-Wakeel von der Barclays Bank hat FMC das Ziel für das Mengenwachstum auf dem wichtigen US-Markt von 0,5 bis 2,0 Prozent auf nurmehr 0 bis 0,5 Prozent reduziert. "Eine schwächere Dynamik im zweiten Halbjahr dürfte in der Telefonkonferenz im Blick stehen", prognostizierte der Experte. Das abgespeckte Wachstumsziel dürfte den Aktienkurs belasten, er rate daher unverändert dazu, an der Seitenlinie zu stehen.

"Wir denken, dass die Aktien negativ auf die schwächeren Wachstumserwartungen reagieren", schrieb auch Victoria Lambert von der Berenberg Bank. Grund für die reduzierte Schätzung des Unternehmens sei die Annahme einer höheren Sterblichkeit von Patienten im zweiten Halbjahr 2024. Auch Lisa Bedell Clive vom Investmenthaus Bernstein machte die niedrigeren Wachstumsschätzungen von FMC für den US-Markt für die Kursverluste der Aktien verantwortlich./bek/ajx/mis