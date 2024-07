IRW-News: HEALWELL AI Inc. : HEALWELL-Tochter Intrahealth sichert sich Vertrag für Patientenverwaltung mit der neuseeländischen Strafvollzugsbehörde

IRW-PRESS: HEALWELL AI Inc. : HEALWELL-Tochter Intrahealth sichert sich Vertrag für Patientenverwaltung mit der neuseeländischen Strafvollzugsbehörde

- HEALWELLs Tochtergesellschaft Intrahealth gibt eine Partnerschaft mit der neuseeländischen Strafvollzugsbehörde (New Zealand Department of Corrections) in Höhe von 9 Mio. $ mit einer Laufzeit von sieben Jahren bekannt, die der Verbesserung der Gesundheitsversorgung von Straftätern durch die Bereitstellung eines neuen Patientenverwaltungssystems dienen soll.

TORONTO, ONTARIO, 31. Juli 2024 / IRW-Press / HEALWELL AI Inc. (HEALWELL oder das Unternehmen) (TSX: AIDX, OTCQX: HWAIF), ein Technologieunternehmen im Gesundheitswesen, das auf Künstliche Intelligenz (KI) und Datenwissenschaft für die Gesundheitsvorsorge spezialisiert ist, freut sich bekannt zu geben, dass seine Tochtergesellschaft Intrahealth, ein führender Anbieter von Technologielösungen mit Spezialisierung auf die elektronische Gesundheitsakte, eine Partnerschaft mit der neuseeländischen Strafvollzugsbehörde (New Zealand Department of Corrections) eingegangen ist, um die Gesundheitsversorgung von Straftätern durch die Bereitstellung eines neuen Patientenverwaltungssystems zu verbessern.

Dorian Prior, President von Intrahealth, meint dazu: Intrahealth Technologies wird der neuseeländischen Strafvollzugsbehörde ein Patientenverwaltungssystem an die Hand geben, das den spezifischen Bedürfnissen im Strafvollzug in den Gefängnissen entspricht und sich vom herkömmlichen Bedarf im kommunalen Bereich unterscheidet. Das neue Patientenverwaltungssystem wird durch die Automatisierung von Aufgaben, die Verringerung des Papieraufwands und die Vereinfachung von Prozessen für mehr Effizienz bei den betrieblichen Abläufen sorgen, damit sich das für die Gesundheitsversorgung zuständige Team auf eine qualitativ hochwertige Patientenversorgung konzentrieren kann. Das System verfügt außerdem über fortschrittliche Sicherheitsprotokolle und regelmäßige Audits, mit denen die Vertraulichkeit privater Patientendaten gewährleistet wird.

Diese Zusammenarbeit stellt einen bedeutenden Fortschritt in der Verwaltung der Gesundheitsdaten von Gefangenen dar; die Einführung innovativer Systeme soll dazu beitragen, die medizinische Versorgung zu verbessern und die Abläufe in den Gefängnissen rationeller und effizienter zu gestalten. Gemäß der Vereinbarung wird die neuseeländische Strafvollzugsbehörde für die Dauer von sieben Jahren Mittel in Höhe von 9 Mio. $ bereitstellen.

Dr. Alexander Dobranowski

Chief Executive Officer

HEALWELL AI Inc.

Über die Strafvollzugsbehörde Ara Poutama Aotearoa

Im Strafvollzug sind rund 10.000 Personen beschäftigt, die sowohl in den Kommunen als auch in den Gefängnissen Menschen dabei helfen, ihr Leben positiv zu verändern und damit die Sicherheit der neuseeländischen Bevölkerung gewährleisten. Die meisten Strafvollzugsbediensteten sind als sogenannte Frontline Worker tätig und arbeiten als Strafvollzugsbeamte, Bewährungshelfer, Fallmanager, Krankenpfleger, Ausbildner, Programmleiter, Psychologen, Betreuer in gemeinnützigen Einrichtungen sowie in vielen anderen Funktionen. Nähere Informationen über die Strafvollzugsbehörde Ara Poutama Aotearoa finden Sie auf der Webseite https://www.corrections.govt.nz.

Über HEALWELL AI

HEALWELL ist ein Technologieunternehmen im Gesundheitswesen, das sich auf künstliche Intelligenz (KI) und Datenwissenschaft für die Gesundheitsvorsorge spezialisiert hat. Das Unternehmen sieht es als seine Aufgabe, die Gesundheitsversorgung zu verbessern und durch die Früherkennung von Krankheiten Leben zu retten. Unter Verwendung seiner eigenen proprietären KI-Technologie und Kompetenzen, die Datenwissenschaft, elektronische Gesundheitsakten und klinische Forschungsangebote umfassen, entwickelt und vermarktet das Unternehmen mit Hilfe seiner eigenen Technologie modernste klinische Entscheidungsunterstützungssysteme, die Gesundheitsdienstleistern dabei helfen können, seltene und chronische Krankheiten zu erkennen, ihre Praxis effizienter zu gestalten und damit ihre Patienten erfolgreicher zu behandeln. HEALWELL notiert unter dem Börsensymbol AIDX an der Toronto Stock Exchange und unter dem Börsensymbol HWAIF am OTC Market. Nähere Informationen zu HEALWELL erhalten Sie unter https://healwell.ai/.

Über Intrahealth

Intrahealth, ein Unternehmen von HEALWELL, ist ein Vorreiter auf dem Gebiet der Gesundheitstechnologie, der sich auf die Entwicklung und Implementierung modernster Lösungen für die elektronische Gesundheitsakte spezialisiert hat. Intrahealth setzt sich unermüdlich für die Verbesserung der Patientenversorgung ein und gibt Gesundheitsdienstleistern, Institutionen und Regierungsbehörden innovative digitale Tools an die Hand, die der Optimierung der Gesundheitsversorgung und des Behandlungserfolgs der Patienten dienen sollen. Intrahealth kann mit seinen Lösungen, die in den Strafvollzugsanstalten im australischen Bundesstaat Victoria und in Westaustralien zum Einsatz kommen, umfangreiche Erfahrungen im Bereich des Strafvollzugs vorweisen. Weitere Informationen über Intrahealth finden Sie auf unserer offiziellen Webseite https://intrahealth.com/.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze dar und beruhen auf Annahmen, Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen über die erwarteten Vorteile des neuen Patientenverwaltungssystems und die von Corrections in die Partnerschaft zu investierenden Mittel. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, aber nicht immer, an Wörtern oder Phrasen wie Position, Wachstum, Zukunft, Gelegenheit, potenziell, verbessern, erwarten, beabsichtigen, schaffen oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen zu erkennen oder an Aussagen, dass bestimmte künftige Bedingungen, Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden werden, vielleicht, könnten, würden, sollten, dürften oder können, oder an der Verneinung eines dieser Begriffe. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen notwendigerweise auf den Einschätzungen des Managements hinsichtlich historischer Trends, aktueller Bedingungen und erwarteter zukünftiger Entwicklungen sowie einer Reihe spezifischer Faktoren und Annahmen, die zwar von HEALWELL zum Zeitpunkt solcher Aussagen als angemessen erachtet werden, jedoch außerhalb der Kontrolle von HEALWELL liegen und von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerblichen Unwägbarkeiten und Eventualitäten unterliegen, die dazu führen könnten, dass sich die zukunftsgerichteten Aussagen letztendlich ganz oder teilweise als falsch oder unwahr erweisen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf verschiedenen Annahmen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die folgenden: die Fähigkeit des Unternehmens, seine Verpflichtungen gegenüber seinen Kunden und Geschäftspartnern zu erfüllen und die Beziehungen zu ihnen zu pflegen und auszubauen; die Auswirkungen des Wettbewerbs in der Branche; die erwartete Nachfrage nach den Produkten des Unternehmens und die anhaltende Rentabilität der Zielunternehmen in seiner M&A-Pipeline; Trends beim Kundenwachstum; die Stabilität der allgemeinen Wirtschafts- und Marktbedingungen; Wechselkurse und Zinssätze; die Fähigkeit des Unternehmens, die geltenden Gesetze und Vorschriften einzuhalten; die kontinuierliche Einhaltung der Rechte am geistigen Eigentum Dritter durch das Unternehmen; dass die Technologien wie erwartet funktionieren; dass Kunden die Technologien wie erwartet annehmen und verwenden; und dass die unten genannten Risikofaktoren zusammengenommen keine wesentlichen Auswirkungen auf die Geschäfte, den Betrieb, die Einnahmen und/oder die Ergebnisse des Unternehmens haben. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen naturgemäß inhärenten Risiken und Ungewissheiten, die allgemeiner oder spezifischer Natur sein können und zu der Möglichkeit führen, dass sich Erwartungen, Prognosen, Vorhersagen, Projektionen oder Schlussfolgerungen als nicht zutreffend erweisen, dass Annahmen nicht korrekt sind und dass Ziele, strategische Ziele und Prioritäten nicht erreicht werden.

Bekannte und unbekannte Risikofaktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle von HEALWELL liegen, könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse von HEALWELL wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen, Erfolgen oder Entwicklungen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zu diesen Risikofaktoren zählen unter anderem jene Faktoren, die im Abschnitt Risk Factors im jüngsten Jahresbericht von HEALWELL vom 1. April 2024 erörtert werden, der auf dem SEDAR+-Profil von HEALWELL unter www.sedarplus.com verfügbar ist. Die Risikofaktoren sollen keine vollständige Liste der Faktoren darstellen, die sich auf HEALWELL auswirken könnten, und der Leser wird darauf hingewiesen, diese und andere Faktoren, Ungewissheiten und potenzielle Ereignisse sorgfältig zu berücksichtigen und sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen werden gemacht, um über die Erwartungen und Pläne des Managements in Bezug auf die Zukunft zu informieren. HEALWELL lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, oder wesentliche Unterschiede zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Aussagen zu erläutern, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind durch diese Warnhinweise eingeschränkt.

Für weitere Informationen:

Pardeep S. Sangha

Investor Relations, HEALWELL AI Inc.

Telefon: 604-572-6392

ir@healwell.ai

