Zero-Bonds oder Nullzins-Anleihen haben eine Besonderheit: Während du bei normalen Anleihen einen laufenden Zinskupon ausgezahlt bekommst, gehst du in dieser Hinsicht bei Zero-Bonds leer aus. Rendite machen lässt sich trotzdem. Denn die Bonds ohne Kupon werden am Ende zum Nennwert zurückgezahlt, an der Börse kannst du sie aber in aller Regel deutlich unterhalb des Nennwerts kaufen.

In dieser Episode besprechen Georg und Sophie, welchen Vorteil du für den Verzicht auf den Kupon bekommst, wann ein Kauf lohnt und wie Nullzins-Anleihen überhaupt funktionieren.

Mit unserem Anleihen-Finder kannst du nach passenden Zero-Bonds für dich suchen.

Emittenten von Zero-Bonds sind meistens Staaten wie die Bundesrepublik oder Banken wie die Deutsche Bank. Es gibt aber auch eine Handvoll Industrieunternehmen, die Zero-Bonds emittiert haben. Zum Beispiel der Energiekonzern Eon.

Disclaimer: Dieser Podcast ist keine Anlageberatung, sondern dient lediglich der Information und Unterhaltung. Die Hosts, Gäste oder die onvista Media GmbH übernehmen keine Haftung für Entscheidungen, die ihr aufgrund der im Podcast gehörten Informationen trefft.

Mitwirkende in dieser Epsiode: Georg Buschmann, Sophie Schimansky (Moderation), Sebastian Wurm (Moderation, Schnitt), Sebastian Ruzok (Coverfotografie), Jasmin Bäuerle (Covergestaltung).