Nach neuesten Daten der Bundesbank erreicht das Geldvermögen der deutschen Privathaushalte inzwischen knapp acht Billionen Euro. Doch noch immer ist ein Großteil davon nicht am Kapitalmarkt investiert.

Wie also legen wir aktuell stattdessen an? Ist das wirklich so falsch, wie gerne behauptet wird? Und was können wir alle zusammen besser machen? Das fragt Georg in dieser Episode Martin Weber. Er ist Seniorprofessor am Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre an der Universität Mannheim und ausgewiesener Experte für Behavioral Finance.

Die Deutsche Bundesbank hat zur im Podcast angesprochenen Studie vergangene Woche neue Daten veröffentlicht.

Disclaimer: Dieser Podcast ist keine Anlageberatung, sondern dient lediglich der Information und Unterhaltung. Die Hosts, Gäste oder die onvista Media GmbH übernehmen keine Haftung für Entscheidungen, die ihr aufgrund der im Podcast gehörten Informationen trefft.

Mitwirkende in dieser Epsiode: Georg Buschmann (Moderation), Sebastian Wurm (Schnitt), Sebastian Ruzok (Coverfotografie), Jasmin Bäuerle (Covergestaltung).