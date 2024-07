Du möchtest möglichst hohe Zinsen auf dein Erspartes, aber hast keine Lust, alle paar Monate deinen Tagesgeld-Anbieter zu wechseln? Dann können Geldmarkt-ETFs für dich interessant sein. Mit diesen ETFs sicherst du dir eine Verzinsung, die nahe am aktuellen Einlagezins der Europäischen Zentralbank liegt; derzeit rund 3,7 Prozent.

Allerdings gibt es auch einige wichtige Unterschiede zu Tagesgeld. Georg Buschmann und Sebastian Wurm erklären deshalb in dieser Folge, was Geldmarkt-ETFs sind, wie sie funktionieren und was sie von Tagesgeld unterscheidet.

Wie hoch der Geldmarktzinssatz ("Euro Short Term Rate"; "ESTR") aktuell ist, kannst du auf onvista sehen.

Geldmarkt-ETFs verschiedener Anbieter haben wir hier für dich zusammengestellt: Amundi, xtrackers, Lyxor

Geldmarkt-nahe ETFs, die sehr kurzlaufende Staatsanleihen halten und in ihrer Wertentwicklung und Verzinsung Geldmarkt-ETFs ähneln, bieten etwa Deka , Amundi oder iShares an.

Mit unserem ETF-Vergleich kannst du die Wertentwicklung verschiedener ETFs miteinander vergleichen.

