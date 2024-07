Schwache Konjunktur: Beteiligungsgesellschaft Indus senkt Jahresziele

BERGISCH-GLADBACH (dpa-AFX) - Die weiterhin träge Wirtschaftsentwicklung macht den Unternehmen der Beteiligungsgesellschaft Indus Holding zu schaffen. Daher senkte der im Nebenwerteindex SDax notierte Konzern am Mittwoch seine Jahresziele. Derweil lägen die Resultate des ersten Halbjahres im Rahmen der Markterwartungen, teilte Indus am Mittwoch weiter mit. Der Aktienkurs geriet nur kurz unter Druck und notierte zuletzt wieder 0,6 Prozent im Plus.

Der Umsatz dürfte 2024 laut Indus 1,70 bis 1,80 Milliarden Euro erreichen, statt wie bisher geplant 1,85 bis 1,95 Milliarden. Als Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) sollen davon zwischen 125 und 145 Millionen Euro übrig bleiben. Die alte Prognose lag bei 145 bis 165 Millionen Euro.

Die neuen Ziele liegen unter den Erwartungen der von der Nachrichtenagentur Bloomberg erfassten Analysten. 2023 hatte das Unternehmen 1,8 Milliarden Euro umgesetzt und dabei operativ knapp 150 Millionen verdient./mis/jha/