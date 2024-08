RWE und Siemens Energy sehr schwach

Die Aktien des Energiekonzerns RWE sind am Freitag in einem insgesamt schwachen Gesamtmarkt besonders stark unter Druck geraten. Sie weiteten ihre Verluste bis zum frühen Nachmittag auf 6,7 Prozent aus und rangen bei 31,95 Euro mit der Unterstützung um die 32 Euro. In diesem Bereich hatte der Kurs sich Ende Juni schon einmal gefangen.

Am Donnerstag waren die RWE Papiere noch an der 200-Tage-Linie bei 34,70 Euro gescheitert. Dieser Durchschnittskurs signalisiert den längerfristigen Trend und ist aktuell leicht abwärts gerichtet.

Ebenso schwach wie RWE waren am Freitag im Dax die Papiere des Energietechnikkonzerns Siemens Energy . Die Papiere haben allerdings einen starken Lauf hinter sich und konsolidieren seit Mai. Sie bewegen sich also in einer Spanne, ohne wirklich vom Fleck zu kommen.