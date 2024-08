IRW-News: American Aires Inc: American Aires Inc. gibt Ergebnisse der Abstimmung in der Hauptversammlung bekannt

IRW-PRESS: American Aires Inc: American Aires Inc. gibt Ergebnisse der Abstimmung in der Hauptversammlung bekannt

Toronto, ON - 2. August 2024 - American Aires Inc. (American Aires oder Aires Tech oder Aires oder das Unternehmen) (WKN: A3EQAF - CSE: WIFI - OTC: AAIRF, ein Pionier im Technologiebereich mit Produkten zum Schutz vor elektromagnetischer Strahlung, gab die Abstimmungsergebnisse seiner Jahreshauptversammlung 2024 bekannt, die am 1. August 2024 stattfand.

Insgesamt wurden 27.836.832 Stammaktien im Zusammenhang mit der Versammlung abgestimmt, was etwa 30,32% der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien des Unternehmens entspricht. Die Aktionäre stimmten wie folgt ab:

Antrag/Beschluss Dafür % dafür Enthalten % enthalten

Wahl der Direktoren

Dimitry Serov 27,515,366 99.81% 52,875 0.19%

Josh Bruni 27,515,366 99.81% 52,875 0.19%

Jamie Cochran 27,543,251 99.91% 24,990 0.09%

Drew Green 27,515,495 99.81% 52,746 0.19%

Andrew Michrowski 27,543,380 99.91% 24,861 0.09%

Ernennung von AGT Partners als Prüfer 27,720,543 99.58% 116,289 0.42%

Genehmigung der Advance Notice Policy 27,514,205 99.80% 0 0.00%

Darüber hinaus freut sich das Unternehmen bekannt zu geben, dass es eine Partnerschaftsvereinbarung mit MK Barber, Inc., einer Gesellschaft aus Nevada ("MKB"), für Maycee Barber (die "Partnerschaftsvereinbarung") eingegangen ist, gemäß der MKB mit dem Unternehmen zusammenarbeiten wird, um Inhalte zu erstellen und dem Unternehmen das nicht-exklusive, weltweite Recht zu gewähren, den Namen, das Bild und die Ähnlichkeit des Athleten (zusammengefasst "NIL-Rechte") im Zusammenhang mit der Werbung, Promotion und dem Verkauf der Produkte des Unternehmens an Verbraucher zu nutzen. Die Laufzeit der Partnerschaftsvereinbarung begann am 1. Juli 2024 und wird bis zum Abschluss des Projekts andauern, wonach MKB eine feste Gebühr von 68.413 USD erhalten wird, die durch die Ausgabe von Stammaktien des Unternehmens beglichen wird, vorbehaltlich der Zustimmung der Canadian Securities Exchange. Das Unternehmen wird eine weitere Pressemitteilung bei Abschluss des Projekts und der Ausgabe der Stammaktien an MKB herausgeben. Die NIL-Rechte erlöschen am 31. Dezember 2025.

Der Athlet wird auch die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens kontinuierlich auf seinen sozialen Medien bewerben sowie dem Unternehmen ein nicht-exklusives Recht zur meta-basierten Erlaubnis für die Verwendung des sozialen Medieninhalts des Athleten für bezahlte Promotionen durch das Unternehmen gewähren. Dieser Teil der Partnerschaft wird über ein monatliches Honorar in bar vergütet.

Über American Aires Inc.

American Aires Inc. ist ein in Kanada ansässiges Nanotechnologieunternehmen, das sich für die Verbesserung des Wohlbefindens und der Umweltsicherheit durch wissenschaftsgeleitete Innovation, Bildung und Interessenvertretung einsetzt. Das Unternehmen hat einen proprietären Resonator auf Siliziumbasis entwickelt, der vor den schädlichen Auswirkungen elektromagnetischer Strahlung (EMR) schützt. Die Lifetune-Produkte von Aires zielen auf EMR ab, die von elektronischen Geräten wie Mobiltelefonen, Computern, Babyfonen und Wi-Fi, einschließlich der leistungsstärkeren und schnell wachsenden 5G-Hochgeschwindigkeitsnetze, ausgehen. Aires ist an der CSE unter dem Kürzel "WIFI" und an der OTC Pink unter dem Symbol "AAIRF" notiert.

Im Namen des Boards

Josh Bruni, CEO

Webseite: www.airestech.com

Investor Relations:

wifi@airestech.com

Telefon: +1 415 707-0102

Rechtliche Warnhinweise:

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die mit erheblichen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden sind. Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über die künftige Finanzlage und Finanzkennzahlen, die künftige Marktposition, das Wachstum, Innovationen, den globalen Einfluss, die Geschäftsstrategie, die Markenentwicklung, die Produktübernahme, die Verwendung der Erlöse, die Unternehmensvision, geplante Übernahmen, strategische Partnerschaften, Joint Ventures, das Jahr 2024 als unser bestes Jahr aller Zeiten, die Fortsetzung unseres Umsatzwachstums, die Beziehungen zu Sportlern, Prominenten und Künstlern, die Größe und das Wachstum des Verbrauchermarktes, der sich auf Wohlbefinden und EMF-Schutz konzentriert, strategische Allianzen und Kooperationen, Budgets, Kosten sowie Pläne und Ziele des Unternehmens oder unter Beteiligung des Unternehmens. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die gegenwärtigen Überzeugungen des Managements wider und beruhen auf Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. Häufig, aber nicht immer, sind zukunftsgerichtete Aussagen an der Verwendung von Wörtern wie plant, erwartet, wird erwartet, Budget, vorgesehen, schätzt, prognostiziert, sagt voraus, beabsichtigt, zielt ab, zielt darauf ab, antizipiert oder glaubt oder Abwandlungen (einschließlich negativer Abwandlungen) solcher Wörter und Phrasen zu erkennen oder können durch Aussagen identifiziert werden, die besagen, dass bestimmte Maßnahmen ergriffen werden können, könnten, sollten, würden, könnten oder werden. Eine Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Leistungen erheblich von den zukünftigen Ergebnissen oder Leistungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen zahlreichen Risiken und Ungewissheiten, von denen sich einige der Kontrolle des Unternehmens entziehen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Auswirkungen der allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen, der Branchenbedingungen, das Eintreten von Ereignissen höherer Gewalt, Entwicklungen und Änderungen von Gesetzen und Vorschriften, Wettbewerbsfaktoren und die Abhängigkeit von behördlichen Genehmigungen. Bestimmte wesentliche Annahmen in Bezug auf solche zukunftsgerichteten Aussagen können in dieser Pressemitteilung sowie in den jährlichen und vierteljährlichen Managementberichten des Unternehmens, die unter www.sedarplus.ca veröffentlicht werden, erörtert werden. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sich die bei der Erstellung dieser Informationen verwendeten Annahmen, auch wenn sie zum Zeitpunkt der Erstellung als vernünftig angesehen wurden, als ungenau erweisen können und dass man sich daher nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen sollte. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den Wertpapiergesetzen verlangt.

Keine Wertpapieraufsichtsbehörde hat den Inhalt dieser Pressemitteilung genehmigt oder missbilligt. Die Aktien wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten oder an oder für Rechnung oder zugunsten einer Person in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft werden, sofern keine Registrierung oder eine geltende Ausnahme von den Registrierungsanforderungen vorliegt. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Stammaktien in den Vereinigten Staaten oder in einer anderen Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre. Wir streben einen sicheren Hafen an.

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihre Marktaufsichtsbehörde (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

