ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Kursrutsch im Dax unter 18.000 Punkte

FRANKFURT (dpa-AFX) - Rezessionsfurcht und Enttäuschungen im US-Technologiesektor haben den Dax am Freitag deutlich unter die runde Marke von 18.000 Punkten gedrückt. In der ersten Handelsstunde auf Xetra büßte der deutsche Leitindex 1,42 Prozent auf 17.827,09 Zähler ein. Der schwache Start in den Monat August setzt sich somit fort. Technisch ist der Dax nun angeschlagen - ein Wochenschluss unter 18.000 Punkten würde diesen Eindruck untermauern.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen verlor 1,65 Prozent auf 24.588,45 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank um 1,5 Prozent.

Hinweise auf eine mögliche Leitzinssenkung durch die US-Notenbank Fed im September hatten am Vortag die Indizes nicht beflügelt. Nach sehr schwach ausgefallenen Konjunkturdaten waren die Sorgen vor einer Abkühlung der Wirtschaft größer geworden - und darauf legten die Anleger ihr Augenmerk. Steigende Spannungen im Nahen Osten verstärken zudem die geopolitischen Sorgen.

Impulse könnte am Nachmittag der US-Arbeitsmarktbericht für Juli liefern. "Wenn die Arbeitsmarktdaten aus den USA zu schwach ausfallen, könnte es mit den Kursen rund um den Globus so dynamisch weiter nach unten gehen, wie es gestern zu beobachten war", mahnte Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets.

Am Vortag hatte der Dax bereits 2,3 Prozent verloren. In den USA sackte der Nasdaq 100 ähnlich stark ab. In Japan gab es am Morgen einen Kursrutsch von 5,8 Prozent beim Nikkei 225 .

Schlechte Nachrichten von Amazon und Intel nach dem US-Börsenschluss vom Vorabend belasteten vor allem den Technologiesektor. Amazon als weltgrößter Online-Händler hatte die Anleger mit seinem Ausblick für das laufende Quartal enttäuscht. Auch der Chiphersteller Intel hatte die Erwartungen verfehlt und will nun mehr als 15 Prozent der Arbeitsplätze streichen. Vom vierten Quartal an soll vorerst die Dividende wegfallen.

Die negativen Vorgaben zogen Halbleiterwerte nach unten. Infineon sackten um 3,5 Prozent ab. Aixtron sanken um 2,7 Prozent. Für Süss Microtec ging es um 6,7 Prozent bergab./ajx/jha/