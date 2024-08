ANALYSE-FLASH: RBC belässt Zalando auf 'Outperform' - Ziel 40 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Zalando nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Das operative Ergebnis (bereinigtes Ebit) des Online-Modehändlers habe die Konsensschätzung um 3 Prozent übertroffen, schrieb Analystin Wassachon Udomsilpa in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Der Bruttowarenwert sei wie erwartet ausgefallen./edh/zb

