Original-Research: METRO AG (von Montega AG): Kaufen

[Tabelle] Fortsetzung des Halbjahrestrends erwartet: In Q3 erwarten wir eine Fortsetzung des schon im Halbjahresbericht gezeigten verhaltenen Momentums bei Europas größtem Multichannel-Großhändler. Neben einem weiterhin schwachen Konsumklima dürften ein negativer Kalendertageeffekt sowie überdurchschnittlich viel Regen die Entwicklung bei METROs Kernkundengruppen HoReCa und Trader belastet haben. In METRO's Heimatland Deutschland (16% der Umsätze) dürfte der EM-Auftakt mit vielen Hunderttausend angereisten Fußballfans dagegen positiv gewirkt haben. Wir erwarten dennoch keine Wende für das chronisch underperformende Geschäft in Deutschland, während sich in Westeuropa (ex. DE) und Osteuropa eine positivere Entwicklung verstetigt haben sollte und selbst das Geschäft in Russland von einer verbesserten Konsumstimmung profitiert haben dürfte. Für den Konzern prognostizieren wir ein Umsatzplus von 6,0% yoy (FY Guidance: +3 bis +7%) bezogen auf die portfolio- und währungsbereinigte Umsatzentwicklung, aber lediglich eine Stagnation (+0,1% yoy) auf 7,65 Mrd. EUR in der Berichtswährung. Aus unserer Sicht aussagekräftiger wäre es, das Umsatzwachstum nicht nur um Portfolio- und Währungseffekte, sondern auch um den Einfluss der Inflation zu adjustieren. Dieses bereinigte und inflationsadjustierte Wachstum dürfte in Q3 bei ca. 3% gelegen haben. Beim operativen Ergebnis (MONe adj. EBITDA: 317 Mio. EUR) gehen wir für Q3 davon aus, dass das operative Ergebnis des Vorjahres (adj. EBITDA: 332 Mio. EUR) knapp verfehlt wurde. Für das Gesamtjahr 2023/24 erwarten wir eine Realisierung der Umsatzguidance am oberen Rand sowie eine operative Ergebnisentwicklung am unteren Rand der Guidance (Delta adj. EBITDA: +50 Mio. EUR bis -100 Mio. EUR), die dank eines (auch kalendertagebedingt) starken Q4 aus unserer Sicht noch erreicht werden sollte. Zudem sind wir davon überzeugt, dass Q3 auch weitere Fortschritte bei den sCore-KPI's (u.a. Wachstum FSD, höherer Anteil Eigenmarken, mehr implementierte digitale Tools bei Targetkunden, usw.) zeigen wird. Fazit: Bisher zeigen sich die Fortschritte bei sCore noch nicht in verbesserten Unternehmensergebnissen. Wir erwarten, dass der neue CFO Eric Riegger zukünftig seine Discounter-Erfahrung bei der Gestaltung möglichst effizienter Prozesse bei der METRO gewinnbringend einsetzen kann. Gelingt dies nicht, erwarten wir eine harte Restrukturierung des Geschäfts im Heimatmarkt. Weiterhin reflektiert der Kurs mit einem EV/EBITDA- Multiple 2023/24e von 4,3 weder die Immobiliensubstanz noch METROs langfristiges Ergebnispotenzial, dass sich ab dem GJ 2024/25 sukzessive realisieren lassen sollte. Das Anlageurteil lautet unverändert Kaufen mit einem Kursziel von 9,50 EUR. 