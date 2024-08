Die meistgehandelten Produkte: Trader setzen auf Rebound bei Microsoft und Evotec

Der DAX® eröffnete am Mittwoch mit einem Plus, unterstützt durch positive Signale aus Asien und stabilisierende Zinsäußerungen der Bank of Japan. Microsoft steht auch heute wieder oben auf der Liste der meistgehandelten Produkte. Nachdem das US-Tech Unternehmen sich seit Anfang Juli in einem Abwärtstrend befindet nutzen die Anleger den Sell-Off vom Freitag und Montag um sich mit vergleichsweise günstigen Optionsscheinen einzudecken. Der Commerzbank Long war ebenfalls gefragt.

Zwar musste die Bank im zweiten Quartal Gewinneinbuse hinnehmen, hält aber weiterhin an seinen Zielen für das Jahr fest. Der Kursverlust der Aktie heute Morgen, stellte anscheinen für die Anleger eine gute Einstiegsmöglichkeit da. Der auf Pharmawirkstoffe spezialisierte Forscher und Entwickler Evotec hat nach schwacher Umsatzleistung und hohen Betriebskosten vor einem unerwartet starken Rückgang der Gewinne gewarnt. Heute Morgen fällt die Aktie deutlich. Auch hier nutzen die Anleger das Crash Ereignis für den Erwerb günstiger Call Positionen. Schließlich erfreute sich der Nvidia Call großer Beliebtheit, getrieben durch die anhaltende Nachfrage nach Grafikkarten und neuen Produktankündigungen, die das Interesse der Investoren weckten. Wie schon bei den anderen Produkten wird auch hier einer der Kaufgründe, der Kursrutsch der letzten Tage sein.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Put HD6G69 1,80 17485,00 Punkte 17520,00 Punkte 145,68 Open End DAX® Call HD2SS1 0,47 17471,00 Punkte 17028,748486 Punkte 40,09 Open End DAX® Call HD6G60 2,60 17471,00 Punkte 17240,00 Punkte 66,82 Open End DAX® Call HD0V84 8,37 17471,00 Punkte 16646,783861 Punkte 20,60 Open End DAX® Call HD6G66 1,80 17471,00 Punkte 17360,00 Punkte 100,01 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 07.08.2024; 10:39 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Put HD0029 0,79 17489,10 Punkte 16000,00 Punkte 163,77 17.09.2024 DAX® Put HD0028 0,73 17489,10 Punkte 15900,00 Punkte 177,07 17.09.2024 DAX® Put HD5S34 5,14 17489,10 Punkte 18000,00 Punkte 29,57 13.08.2024 Microsoft Call HD2CW8 1,82 403,34 USD 425,00 USD 20,04 18.12.2024 DAX® Call HD2F9U 4,16 17499,50 Punkte 17500,00 Punkte 44,04 17.09.2024

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 07.08.2024; 10:44 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag Microsoft Long HD2QR8 7,37 403,34 USD 299,795469 USD 4 Open End Commerzbank Long HC58HK 0,36 12,47 EUR 10,889375 EUR 8 Open End Commerzbank Long HC405K 4,17 12,47 EUR 9,887427 EUR 4 Open End Evotec Long HD525B 2,20 5,38 EUR 4,166327 EUR 2 Open End Nvidia Call HD6C0Y 1,89 105,75 USD 78,211877 USD 4 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 07.08.2024; 10:51 Uhr;

Weitere Optionsscheine finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!