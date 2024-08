Original-Research: Masterflex SE (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Masterflex SE - von Montega AG 07.08.2024 / 16:16 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu Masterflex SE Unternehmen: Masterflex SE ISIN: DE0005492938 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 07.08.2024 Kursziel: 15,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Bastian Brach, Miguel Lago Mascato Q2: Eindrucksvolle Kostendisziplin führt zu starker Margensteigerung Masterflex hat heute den Halbjahresbericht für das Jahr 2024 vorgelegt. Während sich die Divergenz in der Erlösentwicklung der einzelnen Absatzmärkte fortsetzt, verbessert das Unternehmen die Kostenstrukturen nachhaltig. Dies zeigt sich in zweistellig wachsenden Ergebniskennziffern selbst bei leicht rückläufigem Umsatz. [Tabelle] Top Line-Rückgang in konjunktursensiblen Bereichen durch MedTech & Luftfahrt überkompensiert: In Q2/24 konnte Masterflex erstmalig seit Q1/23 wieder ein positives Umsatzwachstum auf Quartalsbasis verzeichnen. Dabei profitierte der Schlauchsystem-Hersteller von dem anhaltend starken Wachstum in den nicht-zyklischen Bereichen, insbesondere in der Medizintechnik und der Luftfahrt. Die zyklischen Absatzmärkte verzeichneten hingegen weiterhin einen Absatzrückgang, der sich u.E. jedoch im weiteren Jahresverlauf kontinuierlich verbessern sollte, sodass wir eine positive Wachstumsrate für den Konzern in H2/24 erwarten. Der Auftragsbestand zeigte sich im Vergleich zu Jahresbeginn und Q1/24 (20,5 bzw. 20,8 Mio. EUR) stabil mit 20,0 Mio. EUR. Beeindruckende Effizienz in der Kostenstruktur: Die positive Entwicklung der Bottom Line war insbesondere auf die Verbesserung der Material- und Personalkosten zurückzuführen. So machten sich positive Effekte aus Umsatzmixeffekten sowie verbesserte Lieferantenkonditionen (u.a. durch Lieferantenwechsel) in der Rohertragsmarge bemerkbar, die im ersten Halbjahr auf 70,2% anstieg (H1/23: 67,5%, +2,7PP yoy). Zudem konnte durch die Optimierung der Produktionsprozesse die Materialausschussquote reduziert werden, was zusätzliche finanzielle Einsparungen zur Folge hatte. Personalseitig konnten die Kostensteigerungen durch Tarifabschlüsse mit einer Reduktion der durchschnittlichen Mitarbeiterzahl um 1,9% yoy (H1/24: 606 Mitarbeiter) sowie den angesprochenen Prozessoptimierungen überkompensiert werden, sodass die Personalkosten von 18,1 Mio. EUR in H1/23 auf 18,0 Mio. EUR im abgelaufenen Halbjahr gesunken sind. Fazit: Masterflex setzt den eingeschlagenen Weg trotz anhaltender Konjunkturschwäche fort und liefert auf der Bottom Line beeindruckende Ergebnisse ab. Die positiven Aussagen im Earnings Call hinsichtlich der Geschäftsentwicklung im Juli sowie die aus unserer Sicht konservative Ergebnis-Guidance bieten Upside-Potenzial für die Aktie, gerade angesichts des jüngsten Rücksetzers. Angesichts eines EV/EBIT-Multiples 2024e von 7,8 bekräftigen wir unsere Kaufempfehlung bei unverändertem Kursziel. 