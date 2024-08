Die tags zuvor deutliche Erholung des Dax dürfte am Donnerstag bereits wieder zu Ende sein. Der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex signalisierte eine Stunde vor Handelsbeginn ein Minus von 0,51 Prozent auf 17.526 Punkte.

Zur Wochenmitte hatte der Dax seine kräftigen Verluste vom Wochenanfang noch aufgeholt. Am New Yorker Aktienmarkt war es aber im Verlauf bereits wieder abwärts gegangen. Die Börsen befinden sich seit dem von Rezessionssorgen in den USA ausgelösten Kurssturz in unruhigem Fahrwasser.

Für den Dax geht es nun darum, die 200-Tage-Durchschnittslinie für den längerfristigen Trend bei 17.438 Zählern nachhaltig zu behaupten. Akzente setzen dürfte dabei am vorletzten Handelstag der Woche die Berichtssaison.

Verluste an der Wall Street

Die erst Vortags angelaufene Erholung der US-Börsen von einer dreitägigen Talfahrt ist schon zu Ende. Der Leitindex Dow Jones gab am Mittwoch seine anfangs erneut deutlichen Gewinne ab Ähnlich sah es bei den anderen Indizes aus.

Asiens Börsen: Japan schwächelt

Der Aktienmarkt in Japan hat nach seiner jüngsten Erholung wieder geschwächelt. In Tokio sank der Nikkei-Index für 225 führende Werte zuletzt um 0,6 Prozent. Die Sorge vor einer weiteren Aufwertung des Yen bei Zinserhöhung sorgt auch nach der jüngsten Beruhigung durch die Notenbank weiter für Unsicherheit. In China ging es unterdessen bei den Kursen aufwärts. Die Bewegungen blieben aber gedämpft.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 34.817 -0,78 Prozent Hang Seng 16.918 +0,24 Prozent CSI 300 3.345 +0,11 Prozent

Renten

Anleihenindex Punkte Veränderung Bund-Future 134,34 +0,13 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,272 +/- 0,00 Prozent 10-jährige US-Anleihen 3,904 -1,57 Prozent

Devisen: Euro wenig bewegt

Besser als erwartet ausgefallene Daten aus der deutschen Industrie stützten den Euro nur vorübergehend. Die Produktion war im Juni etwas stärker gestiegen als von Volkswirten erwartet. Commerzbank-Ökonom Vincent Stamer zeigt sich trotzdem für die weitere Entwicklung skeptisch: „Der Anstieg der deutschen Industrieproduktion um 1,4 Prozent konnte den Rücksetzer im Mai nur zur Hälfte ausgleichen."

Er verwies auch auf andere Frühindikatoren, die auf einen schwachen Auftakt des zweiten Halbjahres hindeuteten. "Wir rechnen allenfalls mit einer blutleeren Erholung."

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0932 +0,08 Prozent USD / JPY 146,24 -0,29 Prozent EUR / JPY 159,88 -0,20 Prozent

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 78,41 USD +0,08 USD WTI 75,39 USD +0,16 USD

Umstufungen von Aktien

Termine Unternehmen

