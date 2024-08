PolyPeptide ernennt Chief Commercial Officer

PolyPeptide Group / Schlagwort(e): Personalie

Baar, 8. August 2024 – PolyPeptide Group AG (SIX: PPGN),ein spezialisierter globaler CDMO für peptid- und oligonukleotid-basierte pharmazeutische Wirkstoffe, gab heute die Ernennung von Stéphane Varray als Chief Commercial Officer (CCO) und Mitglied des PolyPeptide Management Committee (PMC) bekannt.

Mit dem schnellen Wachstum im Peptid-Markt, getrieben durch die GLP-1 Therapien, entwickelt PolyPeptide die kommerziellen Fähigkeiten weiter. In diesem Zusammenhang ernannte PolyPeptide Stéphane Varray als Chief Commercial Officer (CCO) und als Mitglied des PolyPeptide Management Committee (PMC). Er übernimmt diese Rolle per Januar 2025.

Stéphane Varray hat die schweizerische und französische Staatsbürgerschaft und promovierte in organischer Chemie an der Universität von Montpellier, Frankreich. Vor PolyPeptide arbeitete er bei Corden Pharma, wo er für die Peptid-Plattform verantwortlich war. Davor hatte er eine erfolgreiche Karriere bei Lonza, wo er fast zwei Jahrzehnte mit wachsender kommerzieller und leitender Verantwortung in Biologics und anderen Bereichen, inklusive Peptide, tätig war.

Juan José González, CEO von PolyPeptide: «Wir sind sehr erfreut, Stéphane bei PolyPeptide willkommen zu heissen. Er gilt in der Peptid-Industrie als eine der erfahrensten Führungskräfte auf der kommerziellen Seite mit einer aussergewöhnlichen Erfolgsbilanz. Stéphane hat wiederholt gezeigt, dass er Ergebnisse liefert und leistungsstarke Teams aufbaut. Bei der Verfolgung unserer Wachstumsstrategie wird er massgeblich zur weiteren Stärkung unserer kommerziellen Agenda beitragen.

