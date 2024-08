Deutsche Telekom - Neues Mehrjahreshoch!

Es gibt sie: Die Titel, an denen die Marktturbulenzen der vergangenen Tage spurlos vorübergegangen sind. Dank eines neuen Mehrdekadenhochs (24,56 EUR) fällt das Papier der Deutschen Telekom zweifelsohne in diese Kategorie. Dazu passt eines unserer wöchentlichen Selektionsmodelle, mit dessen Hilfe wir die 160 deutschen Standardwerte aus DAX®, MDAX® und SDAX® anhand der Kriterien Momentum (Relative Stärke nach Levy) und Volatilität (Average True Range) durchleuchten. Ziel des Auswahlprozesses ist es trendstarke, trendstabile und gleichzeitig schwankungsarme Einzelwerte zu identifizieren. Gemessen an diesen beiden Kriterien macht die Aktie der Deutschen Telekom bereits seit Längerem eine überzeugende Figur. Charttechnisch kommt ein absolut konstruktiver Kursverlauf hinzu. Schließlich gelten weiterhin die großen Katalysatoren in Form der riesigen Bodenbildung der letzten 20 Jahre sowie des aufsteigenden Dreiecks der letzten zweieinhalb Jahre (siehe Chart). Während die untere Umkehr der letzten beiden Dekaden ein Kursziel von 25,50 EUR bereithält, öffnet das angeführte aufsteigende Dreieck perspektivisch sogar ein Anschlusspotenzial bis in den Bereich von 28 EUR.

Deutsche Telekom (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Deutsche Telekom

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.