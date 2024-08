Langjährige YouTube-Chefin Susan Wojcicki gestorben

MOUNTAIN VIEW (dpa-AFX) - Die langjährige YouTube-Chefin Susan Wojcicki, die mehrfach eine Schlüsselrolle in der Geschichte von Google gespielt hatte, ist im Alter von 56 Jahren gestorben. Sie lebte seit zwei Jahren mit Lungenkrebs, wie Google-Chef Sundar Pichai in einer E-Mail an die Mitarbeiter anlässlich ihres Todes schrieb. Wojcicki hatte im vergangenen Jahr die Führung bei der Videoplattform abgegeben, um sich auf ihre Gesundheit zu fokussieren.

Die damalige Intel -Managerin vermietete 1998 ihre Garage an die beiden Google-Gründer Larry Page und Sergey Brin. Sie gehörte zu den ersten Beschäftigten des Unternehmens - und war am Aufbau des Anzeigensystems beteiligt, mit dem Google sein Geld verdient. Sie gilt auch als eine treibende Kraft hinter dem Kauf der Firma DoubleClick, mit der Google die führende Position im Online-Werbemarkt in den USA zementierte.

Einige Jahre nach der Gründung beaufsichtigte Wojcicki Googles eigenen Videodienst - und empfahl 2006 die 1,65 Milliarden Dollar schwere Übernahme des Start-ups YouTube. Unter der Regie des Internet-Konzerns wurde Youtube zur weltgrößten Video-Plattform. Wojcicki übernahm dann 2014 die Führung von YouTube.

Pichai erinnerte sich in seiner E-Mail auch daran, wie Wojcicki bei seinem Bewerbungs-Gespräch vor zwei Jahrzehnten die Stimmung auflockerte, indem sie ihm ein Eis spendierte und zu einem Rundgang über das Google-Firmengelände mitnahm./so/DP/he