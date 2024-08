Dax-Widerstand: 17.900 18.100 Dax-Unterstützung: 17.660 17.000

Dax-Rückblick:

Der Dax tendierte gestern nach den US-Erzeugerpreisen erneut fester ohne dabei Dynamik auf der Oberseite aufzunehmen. Nach den guten US-Vorgaben und der späten Rally an der Wall Street startet der Index heute Morgen mit einer Aufwärtskurslücke in den Handel, wird allerdings unterhalb der Widerstandszone im Bereich 17.900 Punkte zunächst in die Schranken verwiesen.

Dax-Ausblick:

Am Nachmittag stehen die US-Konsumentenpreise auf dem Wirtschaftsdatenkalender. Nach den überraschend schwachen Erzeugerpreisen gestern wären Daten oberhalb der Prognosen als negative Überraschung einzustufen die das Potenzial hat, für einen Umschwung des aktuell schon wieder bullischen Sentiments an der Wall Street zu sorgen.

Sollten die Daten hingegen ebenfalls im Rahmen oder unterhalb der Prognosen kommen, dürfte das dem Dax den nötigen Rückenwind für einen Sprung über die 17.900er Hürde geben.

WERBUNG

Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen

Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DJ7VCF von der DZ BANK/ Prospekt)* investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 14.08.2024), die K.o.-Schwelle liegt bei 15.956 bei unbegrenzter Laufzeit.

Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DQ05X3 von der DZ BANK/ Prospekt)* investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 14.08.2024), die K.o.-Schwelle bei 19.515 bei unbegrenzter Laufzeit.

Quelle: Tradingview

*Diese Werbung richtet sich nur an Personen mit Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland. Den Basisprospekt, etwaige Nachträge sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf den Link “Prospekt”.

Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.