Facebook-Konzern Meta kauft Ökostrom von RWE

ESSEN/MENLO PARK (dpa-AFX) - Der Internetkonzern Meta (Facebook, Whatsapp, Instagram) will einen Teil seines erneuerbaren Stroms künftig auch vom Energiekonzern RWE beziehen. Man habe zwei langfristige Stromlieferverträge mit Meta für zwei im Bau befindliche Solarparks in den USA abgeschlossen, teilte RWE am Mittwoch in Essen mit.

Die Bauarbeiten für das 274-Megawatt-Projekt County Run Solar in Illinois und das 100-Megawatt-Projekt Lafitte Solar in Louisiana hätten bereits begonnen. Die Inbetriebnahme der Solarparks sei für Ende 2025 geplant. Über das finanzielle Volumen der Verträge wurde zunächst nichts bekannt. RWE ist nach eigenen Angaben das drittgrößte Unternehmen für erneuerbare Energien in den USA.

Meta-Manager: Ziel ist 100 Prozent Ökostrom

"Partnerschaften mit Unternehmen aus dem Bereich erneuerbare Energien wie RWE sind ein wichtiger Bestandteil unseres Ansatzes zur Energiebeschaffung", erklärte der für erneuerbare Energien zuständige Meta-Manager Urvi Parekh laut der Mitteilung. Ziel sei es, den Stromverbrauch der Meta-Rechenzentren und -Büros zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien zu decken./tob/DP/lew