ROUNDUP/Aktien New York: Inflation nach Vortagsrally kein Kurstreiber mehr

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den deutlichen Kursgewinnen am Vortag ist die Luft an den US-Börsen am Mittwoch dünner geworden. Der abgeschwächte Preisauftrieb in den Vereinigten Staaten brachte keine großen Impulse mehr. Bereits am Vortag hatte die Veröffentlichung der Erzeugerpreise die Hoffnung gestützt, dass bald eine Zinssenkung der US-Notenbank Fed kommt.

Der Leitindex Dow Jones Industrial , der zuletzt mit seiner Erholung hinterher hinkte, legte nach einer Handelsstunde zwar leicht um 0,21 Prozent auf 39.848,05 Punkte zu. Andere Indizes hatten in den vergangenen Tagen jedoch einen besseren Lauf und lagen nun im Minus. Vor allem für den von großen Tech-Werten dominierten Nasdaq 100 ging es um 0,46 Prozent auf 18.918,23 Punkte bergab. Der marktbreite S&P 500 gab um 0,02 Prozent auf 5.433,09 Zähler nach.

Die Verbraucherpreise waren im Juli zum Vorjahresmonat um 2,9 Prozent gestiegen, nachdem die Rate im Vormonat 3,0 Prozent betragen hatte. Volkswirte hatten nicht mit einer Änderung gerechnet. "Alles in allem werden die Zinssenkungserwartungen, die als erhöht zu bezeichnen sind, wohl nicht geschmälert", schrieb Volkswirt Ralf Umlauf von der Landesbank Hessen-Thüringen.

"In den USA setzt sich der Disinflationstrend mit hoher Dynamik fort", sagte Eckhard Schulte von MainSky Asset Management. Der Experte glaubt sogar, dass die Inflation zu schnell fällt und die Fed "zu großen Schritten" gezwungen wird, damit eine "sanfte Landung" der Wirtschaft ohne eine Rezession gelingt. Er verwies dabei auf die unterjährige Betrachtung der Inflationsentwicklung in den vergangenen drei Monaten, die deutlich unter dem Fed-Ziel von zwei Prozent liege.

Unter den Einzelwerten machten die Alphabet -Aktien mit einem Abschlag von 3,6 Prozent negativ von sich reden. Als Auslöser galt ein Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg über Bedenken der US-Justiz an einer monopolisierten Marktstellung. In diesem Bericht hieß es in Berufung auf Kreise, das Ministerium sehe es als Option an, bei dem Google -Mutterkonzern auf eine Zerschlagung zu drängen.

Deutlich besser sah es bei den Aktien von Kellanova aus, die um 7,8 Prozent in die Höhe schossen. Der Süßigkeitenhersteller Mars will 83,50 US-Dollar für den Lebensmittelhersteller, der im Vorjahr vom Kellogg -Konzern abgespalten wurde und unter anderem für seine Pringles-Chips bekannt ist, bieten. Es wäre die größte Übernahme in diesem Jahr und brächte zwei bedeutende Nahrungsmittelkonzerne zusammen.

Heftige Kursverluste mussten dagegen die Aktionäre von Ouster einstecken. Das Technologieunternehmen hatte die Anleger mit seinem Umsatzausblick erschreckt. Es ist bekannt für seine Lidar-Technologie, also eine bestimmte Form des Laserscanning. Solche Sensoren sind unter anderem für automatisiertes Fahren wichtig. Zuletzt verloren die Papiere 23 Prozent./tih/he